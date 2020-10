Yulianna Peniche habla sobre la gente que la recuerda como “la maldita lisiada”

La actriz Yulianna Peniche habló sobre los cuestionamiento de la gente de la prensa sobre varios temas, entre ellos si es que le molesta o no que el público la recuerde como “la maldita lisiada”.

Esta frase fue pronunciada por Itatí Cantoral a su personaje en la telenovela “María la del Barrio”.

“No me causa ningún problema, ¿cómo me va a causar problemas si la gente se acuerda de mí y de chiquita? Fue mi quinta telenovela, entonces para mí es un honor que la gente me tenga tan presente porque la verdad a la gente no se le va a olvidar. Eso platicaba, es que siempre, hasta que sea viejita voy a ser la maldita lisiada”, comentó Yulianna Peniche.

Nunca lucró con la frase

La actriz dejó en claro que nunca ha lucrado con la famosa frase, aunque sí comentó que ha hecho muchas parodias de la escena.

“Jamás, no he lucrado. Todavía no vendo lo de la maldita lisiada, se volvió una escena icónica, en todo el mundo, es impresionante, qué te puedo decir, me encanta que me sigan recordando, he parodiado mi escena muchas veces con Itatí Cantoral en muchos programas. Antes en Televisa y hasta en TV Azteca ya la parodié”, comentó.

Por otro lado, la actriz recuerda a su personaje y la escena con mucho cariño, aunque menciona que si le dió pena que la gente la reconociera como la maldita lisiada.

“El problema lo tenía cuando iba en preparatoria, este personaje lo hice cuando iba en segundo de secundaria, entonces cuando pasé a la preparatoria, que cambié de colegio, la gente en buena y mala onda me decían ‘ahí va la maldita lisiada’ y yo decía, ‘ya supérenlo, pasó hace dos años’. Ahí sí me molestaba, pero era cuando tenía 16 años y ahorita no tengo problema, recuerdo el personaje con mucho cariño”, finalizó Yulianna Peniche.