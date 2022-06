Gloria Trevi se luce como chica hula con impactantes movimientos de cadera | VIDEO

No es una falsedad cuando decimos que Gloria Trevi conquista no solamente por el ritmo de su música, sino también por las letras que llega a los corazones de sus fanáticos.

Y es que en su más reciente presentación en el estado de Oaxaca, específicamente en el Auditorio Guelaguetza, la cantante originaria de Nuevo León enamoró a sus asistentes con un espectacular movimiento de cadera y un atuendo hawaiano que dejó todo a la imaginación.

Fue con la canción "Sube", de su álbum Isla Divina, que la Trevi hizo vibrar a todo el reciento y las porras hacia su persona no dudaron en salir.

"Oaxaca, que bello fue irnos juntos a la Isla Divina", escribió Gloria en su publicación de Instagram

El video de Trevi ya rebasó las 50 mil reproducciones y entre los comentarios más destacados se encuentran tipo: "Eres la mejor Gloria, no te olvides en volver", "tu música siempre me acompañará toda la vida" y "eres toda una diosa en el escenario".

Divorcio en concierto

Uno de los momentos más increíbles de la noche fue cuando Gloria subió al escenario a una de sus fanáticas que estaba "celebrando su divorcio".

Algo que también llamó la atención de todos los presentes es que tanta era la emoción, que la que se presume es la fan número uno de la famosa, también llegó al Auditorio Guelaguetza con su acta de divorcio recién expedida por un juez.

Por su parte, la propia Gloria Trevi compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a la mujer. "¡En isla divina se celebran los no cumpleaños y los divorcios!, ¡Eso mam*na! OAXACA", escribió la intérprete en su publicación.

Tras robarse el concierto entero, medios locales identificaron a la mujer como Martha Elena Reyes, quien es originaria de Puerto Escondido, que llevaba tres años tratando de divorciarse, aunque el acta oficial la recibió el pasado jueves. Al responder qué sintió cuando Gloria Trevi la invitó a subir al escenario, se limitó a asegurar que "muy feliz".

"Muy feliz. A eso vine aquí, a festejar y a celebrar que se logró (el divorcio), porque él me había dicho que no, que yo le hiciera como quisiera, que no me iba a dar el divorcio. Sí se pudo", dijo Martha Elena Reyes a Aci Noticias.

SEGUIR LEYENDO

"Estoy festejando mi divorcio": mujer se roba el concierto de Gloria Trevi

Karol G canta "Sálvame" con Anahí y rompe en llanto en pleno concierto | VIDEO