"Estoy festejando mi divorcio": mujer se roba el concierto de Gloria Trevi

Los conciertos están hechos para disfrutar de los mejores éxitos de nuestros artistas favoritos, pero en muchas ocasiones son el lugar perfecto para celebrar el haber pasado un examen importante, conseguir trabajo e incluso recuperarse de alguna enfermedad, por señalar algunos. Por supuesto, las redes sociales ayudan a dar a conocer este tipo de historias, entre las que se llegan a colar casos extraordinarios e impactantes como el de esta mujer que fue al show de Gloria Trevi para festejar su divorcio.

Este sábado por la noche, la intérprete de "No querías lastimarme" se presentó en el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde no sólo tuvo un concierto inolvidable, sino en el que también vivió un peculiar momento que decidió compartir con uno de sus fans. Pues una de las asistentes llegó al concierto con una cartulina naranja en la que se leía: "Estoy festejando mi divorcio con Gloria Trevi".

Por supuesto, al tratarse de una cartulina neón, el mensaje rápidamente llegó a la cantante, quien no dudó ni un segundo en subirla al escenario, un momento en el que el público enloqueció, mientras que la mujer presumía con orgullo su cártel. Algo que también llamó la atención de todos los presentes es que tanta era la emoción, que la que se presume es la fan número uno de la famosa, también llegó al Auditorio Guelaguetza con su acta de divorcio recién expedida por un juez.

Por su parte, la propia Gloria Trevi compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a la mujer. "¡En isla divina se celebran los no cumpleaños y los divorcios!, ¡Eso mam*na! OAXACA", escribió la intérprete en su publicación.

Tras robarse el concierto entero, medios locales identificaron a la mujer como Martha Elena Reyes, quien es originaria de Puerto Escondido, que llevaba tres años tratando de divorciarse, aunque el acta oficial la recibió el pasado jueves. Al responder qué sintió cuando Gloria Trevi la invitó a subir al escenario, se limitó a asegurar que "muy feliz".

"Muy feliz. A eso vine aquí, a festejar y a celebrar que se logró (el divorcio), porque él me había dicho que no, que yo le hiciera como quisiera, que no me iba a dar el divorcio. Sí se pudo", dijo Martha Elena Reyes a Aci Noticias.