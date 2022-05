Querido cómico del Cine de Oro fue papá de cantante de Rock and Roll que murió trágicamente

La época de Oro del Cine Mexicano le dio la oportunidad de lanzarse a la fama a varios cómicos, uno de ellos fue Adalberto Martínez, quien fue conocido como "Resortes", que con su humor se ganó el cariño del público. A pesar de su exitosa carrera en la pantalla grande y después en la televisión, su vida quedó marcada por terribles pérdidas, como la muerte de su hija, la cual era una destacada cantante de Rock and Roll.

El protagonista de 'Al son del mambo' se casó en tres ocasiones: la primera con Mercedes Constanze, quien fue la madre de sus dos primeros hijos, un niño que falleció a los pocos días de nacido, y de Yolanda, no obstante, se separaron y después sostuvo una relación con Gloria Ríos, la primera "reina del Rock and Roll" y con quien tuvo a Regina. Finalmente, contrajo matrimonio con Josefina Flores, que estuvo con él por más de 30 años.

En tanto, una de sus hijas decidió seguir sus pasos en el mundo del espectáculo y para sorpresa de muchos fue Yolanda, pero ésta no quiso entrar en la industria cinematográfica, sino en la música, ya que formó parte de unos de los primeros grupos de Rock and Roll hecho de puras mujeres. Sin embargo, la artista no pudo continuar con su carrera, puesto que murió de forma trágica.

La hija de "Resortes" que debutó en el Rock and Roll

En 1940, nació Yolanda Martínez Constanze, fruto de la relación entre Adalberto y Mercedes. La joven mostró su gusto por la música a muy temprana edad, así que se unió a Yolanda Espinoza, Yolanda Guadalupe Dávila, Rosa Villaseñor "Yogus" y Martha "Tita" Agüeros, para formar el grupo 'Las 4 y T', quienes adoptaron el mote debido a que todas tenían "Y" en su nombre o apodo, menos "Tita".

La hija de "Resortes" perteneció al grupo de Rock 'Las 4 y T' Foto: Blog Vuelve la Primavera

Junto a las jóvenes, la hija de "Resortes", quien también fue conocida como "Costance", grabó en 1959 dos canciones 'Hey muchacho' y 'Tienes que volver'. A pesar de que empezaban a tener popularidad en algunos estados, el grupo tuvo que desintegrarse, ya que eran menores de edad y no todas contaban con el permiso de sus padres. Además, "Tita" Agüeros se unió a 'Las Marys Jets', quienes recibieron el nombre de Enrique Guzmán, y aunque estuvieron otras integrantes no lograron mantenerse.

La trágica muerte de la hija de "Resortes"

De acuerdo a los reportes de la época, el 13 de mayo de 1996, Yolanda Martínez se encontraba manejando su automóvil en la calle Bolívar, en el centro de la Ciudad de México alrededor de las 20:30 horas, cuando un hombre intentó asaltarla. Además de quitarle sus pertenencias, el sujeto también quería tomar el vehículo, por lo que comenzó a presionarla para que dejara la unidad en la que viajaba.

La hija del cómico del Cine de Oro tardó en seguir las instrucciones del ladrón, por lo que éste disparó a quemarropa en su contra, y logró escapar. Posteriormente, la ex ídolo del Rock and Roll fue trasladada al Hospital General Dr. Rubén Leñero, en donde intentaron salvarle la vida, no obstante los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes, ya que la primogénita del actor murió, con tan sólo 56 años de edad.

"Costance", hija de "Resortes" murió en un asalto en 1996 Foto: Especial

Adalberto Martínez "Resortes" tuvo que enfrentar la pérdida de su hija, ya que el actor falleció a los 87 años, el 4 de abril de 2003. 'Baila Mi Rey', 'El beisbolista fenómeno', 'El rey de México' y 'La niña de la mochila azul', son algunas de las más de 100 producciones en las que se mantiene el recuerdo del cómico.

