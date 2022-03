Querido cómico del Cine de Oro fue esposo de la primera reina del Rock and Roll

El Cine de Oro le dio la oportunidad a varias estrellas que consolidaron su carrera en la pantalla grande y que también pudieron superar el declive de la industria, probando suerte en otros rubros, como fue el caso de esta bella vedette que fue la primera reina del Rock and Roll.

Después de la época dorada de la cinematografía nacional, los productores encontraron en los jóvenes cantantes de Rock and Roll una forma de atraer a las nuevas generaciones. Aunque el género musical era rechazado por algunos sectores de la sociedad, algunos actores se animaron a interpretar algunos temas, uno de ellos fue Gloria Ríos.

La actriz y bailarina nació en San Antonio, Texas, el 17 de diciembre de 1928, bajo el nombre de Gloria Ramírez Gómez. La vida de la artista estaba muy alejada de la farándula, pues desde niña trabajó en una pizca de algodón, no obstante, a los 16 años emigró a México y comenzó a presentarse como bailarina en centros nocturnos.

Gloria Ríos nació en Texas, Estados Unidos Fotos: INAH

Gloria Ríos y su paso por el Cine de Oro

Durante esta temporada, la actriz conoció al que se convertiría en su primer esposo, el comediante del Cine de Oro, Adalberto Martínez "Resortes", con quien tuvo a su hija Regina. Juntos hicieron 16 películas y decenas de presentaciones en bares, pero debido al éxito de Gloria, la pareja se separó y cada quien continúo con sus carreras artísticas.

Ríos debutó en la pantalla grande en 1947 con la película 'Voces de primavera', después tuvo otros papeles en cintas como 'El gallo giro', 'Una mujer decente', 'Buenas noches mi amor', entre otras, que la consolidaron como estrella del Cine de Oro.

Gloria Ríos la reina del Rock and Roll

Gloria Ríos era una intérprete de jazz, sin embargo, este género la llevó a incursionar en el Rock and Roll, el cual se comenzó a colocar en el gusto de los jóvenes. Fue la primera persona en prestar su voz a una pista de este estilo musical, pues anteriormente sólo eran sencillos instrumentales, como las de Pablo Beltrán Ruiz 'El Millonario' o 'Rico Rock And Roll'.

La actriz se casó con Mario Patrón, con quien conformó el grupo Gloría Ríos y Las Estrellas del Ritmo, con los que lanzó la versión en español del éxito 'Rock Around The Clock' de Bill Halley and His Comets, el cual llevó el nombre de 'El relojito', así como otros temas: 'La Mecedora', 'Cuacua' y 'Tú y tu tía'.

Con el grupo hizo una gira Estados Unidos y países de Europa, mientras que en solitario siguió su trabajo como actriz al ser parte de las películas 'Juventud Desenfrenada', 'Las locuras del rock and roll', 'Los Chiflados del Rock & Roll', junto a Agustín Lara, Pedro Vargas y Luis Aguilar, 'Muertos de Miedo' y 'Melodías Inolvidables'.

Gloria Ríos se convirtió en la primera reina del Rock and Roll por su particular forma de bailar, que fue imitada por otras agrupaciones, y por ser pionera en cantar este género. A pesar de su éxito, la actriz se retiró en 1971 y se mantuvo alejada de los escenarios hasta el día de su muerte el 2 de marzo de 2002.

