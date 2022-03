Famosa cantante Rock and Roll fue discriminada al embarazarse y tuvo que dejar a su banda

La época dorada del Rock and Roll en México le abrió las puertas a varios jóvenes que se vieron interesados por el género que estaba dominando la radio, uno de los grupos más destacados fue Martha y Los Ventura, una banda que salió de la escena musical cuando su vocalista se embarazó y sufrió discriminación.

Después del declive del Cine de Oro, la popularidad del Rock and Roll creció, no sólo en las estaciones de radio, sino también en la pantalla grande en donde estrellas como César Costa, Enrique Guzmán, Alerto Vázquez, Angélica María -que ya era conocida por trabajar con Pedro Infante-, entre muchas otras, protagonizaron diferentes películas de temática juvenil que cautivó al público de esos años.

Debido al machismo de la época, las figuras más destacadas eran hombres, sin embargo, poco a poco las mujeres empezaron a crecer en el género. Julissa abrió el camino para las solistas, mientras que Las Marys Jets, fueron el primer grupo de mujeres en el Rcok and Roll. En este panorama surgió Martha y Los Ventura, banda que tenía como vocalista a una mujer, quien después se convirtió en una referente importante de la música.

Martha y Los Ventura se llamaban al principio 'Los Willard's' Foto: Especial

Martha y Los Ventura en el Rock and Roll

En la colonia Nueva Santa María, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México, surgió una banda llamada 'Los Willard's', conformada por Paco Gruexxo en la voz principal, Alfonso Vale, en el bajo, Salvador Abarca en la batería y en las guitarras Vicente Montes. Después, en 1967 se incorporó la hermana de Alfonso, Martha Ventura, quien comenzó como corista.

La joven, aunque había terminado su carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se sintió atraída por los escenarios, pues le gustaba cantar temas de Aretha Franklin, Brenda Lee, Buddy Miles y Janis Joplin.

La banda consiguió una audición para la disquera Orfeón, sin embargo, Gruexxo, el vocalista no llegó a la cita, así que Martha tomó su lugar y el director artístico de la compañía José G. Cruz, la eligió como la titular y le cambió el nombre a la agrupación por Martha y Los Ventura. "Nuestro lanzamiento discográfico fue en 1968, después de una gira por Panamá y Nicaragua", contó la rockera en una entrevista.

"Gotas de lluvia al caer", "Alma mía", "Amor que malo eres" y "Toda una vida", fueron algunos de sus éxitos musicales que tocaron en la radio y en la televisión en programas como 'Silvia y Enrique', conducido por la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal y por el cantante de Rock and Roll, Enrique Guzmán, quienes en ese momento eran pareja.

Martha Ventura deja el grupo de Rock and Roll tras su embarazo

A pesar de que el grupo de Rock and Roll tenía cada vez más popularidad entre el público joven, Martha y Los Ventura se disolvieron después de que la vocalista se embarazara. En 1969, la cantante se casó con el baterista Salvador Abarca y al año siguiente estaban en espera de su primer bebé.

"No quisieron que apareciera en el programa de 'Silvia y Enrique' porque estaba embrazada. Entonces decidí que o mi vida personal o mi vida en el grupo", contó Martha Ventura sobre las razones por las que abandonó a la banda. Sin embargo, indicó que después de dar a luz comenzó su carrera como solista.

La cantante presentó 'Yo ya no quiero olvidarlo' en el primer Festival de la OTI cuando concursó Juan Gabriel, 'El cuervo', Napoleón y Óscar Chávez. Asimismo, incursionó en el son cubano y otros ritmos que la alejaron poco a poco del género con el que debutó y la mantuvieron activa por más de 50 años.

"Hay una diferencia muy marcada entre ser hombre en la música y ser mujer en la música porque no creen que una mujer tenga más capacidad que un hombre. No aceptan que una mujer los controle y los dirija. Es difícil por el tipo de país en el que estamos, un país de limitaciones. La que se deja, se la llevan entre las patas", dijo sobre su paso en el Rock and Roll Martha Ventura quien falleció el 9 de julio de 2020.

SIGUE LEYENDO:

Famosa hermana de Johnny Laboriel triunfó en el Rock and Roll aunque él quiso frustrar su carrera

Querido actor del Cine de Oro tuvo un hijo que fue ícono del Rock and Roll

Bella actriz del Cine de Oro tuvo una hija que triunfó en el Rock and Roll