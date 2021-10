La CONMODEVORA historia de AMOR de Enrique Guzmán y Silvia Pinal | VIDEO

Enrique Guzmán y Silvia Pinal son dos de los grandes exponentes del cine y la música de México gracias a la gran trayectoria de ambos en el mundo del espectáculo. En esta ocasión no vamos a hablar de un proyecto o de algún reconocimiento que recibieron durante sus años de gloria, sino de su relación amorosa, misma que dejó como resultado dos hijos, Enrique y Alejandra Guzmán.

La primera vez que se vieron fue durante un programa de televisión conducido Silvia Pinal, donde el cantante de Rock & Roll fue como invitado. La historia dice que desde ese día hubo un flechado de Cupido directo al corazón de los dos, por lo que Guzmán no iba a dejar pasar la oportunidad de conquistar a una mujer hermosa como Pinal.

Durante una edición de Historias Engarzadas, la actriz del Cine de Oro Mexicano contó un poco de esos primeros momentos en los que comenzaba el cortejo el músico, donde confirmó que en un inicio no pensaba que fuera el candidato ideal, pero como no sabía que hacer dejó que le agarrara la mano. Se tiene que recordar que Silvia venía de un divorcio con Alatriste.

“Empezó a agarrarme la mano por debajo de la mesa y dije ‘válgame dios (mientras soltaba una risa nerviosa)’. Yo no sabía que hacer y dejé que me agarrara la mano, porque para mí no era el candidato ideal”, explicó la actriz en el ya lejano 2014.

Cuando se comenzó a consumar el amor

Enrique reveló durante el mismo programa de “Historias Engarzadas” que él se había enfermado de hepatitis, situación que hizo que Silvia lo fuera a visitar mucho y ahí fue donde él se dio cuenta que era la mujer ideal. Esta historia la confirmó el hermano del cantante, quien aseguró que una visita de Pinal en aquellos años era como una de María Félix, ya que era la más famosa del momento.

Después de contar esto, Guzmán soltó un comentario donde dijo que ella se había aprovechado que se encontraba enfermo para asegurarse que fuera suyo. Después de eso expresó que es una mujer que hasta el día de hoy es muy bella.

Este romance causó mucha polémica entre los fans y medios, ya que además de tratarse de dos exponentes del mundo de la farándula también se trataba de un romance donde ella le llevaba más de 10 años a él, pero Enrique asegura que nunca tuvieron diferencias por la edad.

“No, nunca tuvimos diferencias de edad, nos entendíamos muy bien… al principio”, explicó Guzmán, a lo que agregaron un poco de la versión de Silvia, quien dijo: “No me afectaba porque yo estaba muy bien. Físicamente yo siempre he estado mejor que él hasta el día de hoy. Yo siempre lo vi que yo era fuerte, que yo era guapa y que tenía un nombre muy fuerte, muy importante”.

La historia de amor terminó en 1976 en medio de una polémica donde se acusaba al cantante de violencia intrafamiliar, pero eso no quita los grandes momentos que pasaron juntos, además del gran legado que dejaron en Alejandra y Enrique Guzmán Jr.

