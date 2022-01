Resortes: ¿Cuál fue el primer trabajo del actor Adalberto Martínez?

En 1981, Adalberto Martínez fue entrevistado frente al número 10 de la calle Estanquillo, en el corazón de barrio bravo de Tepito. El motivo de esto fue una placa en la que se reconocía a este inmueble como el lugar donde el artista había nacido un 25 de enero de 1916.

Durante la charla, el comediante daba a conocer que no se había esperado haber terminado como un ícono de la cultura audiovisual en México y además se sentía dichoso de seguir gustando a la gente.

Esta fama, no fue un hecho dado por la casualidad, ya que la estrella de El gran pillo fue ganándose su lugar en la farándula a pulso y con pequeñas acciones que ni él tenía idea cambiarían su vida de manera importante.

El actor fue uno de los 18 hijos que tuvo su padre, aunque solamente con siete de ellos compartió también a su madre. La familia solamente vivió dos años en la calle Estanquillo y decidió no mudarse lejos, ya que llegó al número 69 de Regina, donde el artista vivió su infancia.

De su progenitor, el señor Luis Martínez Herrera, Resortes aseguraba hubo una lección que le enseñó desde pequeño y jamás olvidó: amar su trabajo.

De acuerdo con la filosofía del hombre que nació en Michoacán, la persona que no se sentía bien con sus labores no se sentía bien consigo mismo y eso era una forma de amargarse la vida.

Con esta idea, el joven Adalberto se centró en hacer lo que más le gustaba en la vida, bailar. De esta forma fue frecuentando las fiestas, lo cual pulió sus habilidades, las cuales relucían por su peculiar forma de mover las piernas.

Su primer trabajo puede considerarse informal, ya que acudía a la estación de bomberos que se encontraba en lo que ahora es el Museo de las Libertades Democráticas y los Derechos Humanos en el número 66 de la calle de Regina, a unas cuadras de su hogar.

Ahí, el joven Martínez se dedicaba a bailar para los uniformados, quienes le daban unas cuentas monedas por el espectáculo que les daba. Con esto, el niño se sentía feliz, pues además de llevarse los aplausos de la gente, se percató de que podría vivir de bailar para los demás.

Su segundo trabajo, en un ambiente más formal, se dio durante a los 15 años, cuando vendía paletas frente al Teatro Hidalgo y además hacía mandados para la gente. En ocasiones se metía al recinto para ver las obras, aunque nunca se imaginó que triunfaría en el espectáculo.

En una ocasión, en la que se presentaba la obra Tierra y Libertad, la cual hablaba sobre Emiliano Zapata. Los paleteros que vendían alrededor del inmueble fueron llamados para apoyar a la producción, a fin de que fueran parte de una comparsa y bailaran.

"Yo tenía cuatro días de no presentarse en mi casa porque me salía de mi casa y me iba yo a meter a los bailes y si yo llegaba después de las 10:00 de la noche nos cerraban la puerta", dijo.