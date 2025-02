Demi Moore envió un mensaje a los fans de “La sustancia” con este vestido de Schiaparelli, así asegura su triunfo en los Oscar

La noche de ayer 7 de febrero se efectuó la gala número 30 de los Critics’ Choice Awards para premiar lo mejor del cine y la televisión. Una de las famosas que se llevó las miradas y aplausos fue Demi Moore, quien fue elegida como Mejor actriz por el trabajo que realizó en la película de terror corporal “La sustancia”.

Además de consolidar su dominio en la actual temporada de premios, la actriz estadounidense, de 62 años de edad, se impuso con el vestido negro con corsé y cintas en la espalda que portó, ya que a través de éste les envió un mensaje a los seguidores del largometraje a cargo de la directora y guionista francesa Coralie Fargeat.

Para la ocasión, Demi Moore eligió un look de la firma italiana Schiaparelli que se volvió tendencia en X, nombre actual de Twitter. Esto se debe a que usuarios aseguran que el punto de inspiración para el outfit de gala fue la escena de “La sustancia” en la que se observa que el personaje de Demi Moore tiene la espalda cosida tras la liberación de su versión joven, rol interpretado por Sarah Margaret Qualley, de 30 años.

De manera sutil, la actriz externaría la gratitud que siente de ser parte de la película con la que es reconocida su longeva carrera, ya que tiene poco más de 40 años de trayectoria en la industria del entretenimiento. Además, también sería un símbolo del agradecimiento que tiene con sus fans y quienes han cobijado la cinta de terror corporal.

Aunque Demi Moore tiene una carrera sólida, aún no tiene en sus manos un Oscar. Pero esto podría cambiar el próximo 2 de marzo, día en que se efectuará la ceremonia número 97 de la Academia de Artes y Ciencias y Cinematografías, lo que es mejor conocido como Premios Oscar.

La estrella de Hollywood se ha posicionado como la favorita para recibir el máximo galardón en cine en la categoría Mejor actriz; de ser así, les arrebataría el triunfo a cinco sus contrincantes: Cynthia Erivo (“Wicked”), Fernanda Torres (“Aún esto aquí”), Karla Sofía Gascón (“En busca de Emilia Pérez”) y Mikey Madison (“Anora”).

Demi Moore incluso conmovió en los Critics’ Choice Awards porque en su discurso envió palabras de aliento con los que enfatizó que nunca es tarde para concretar las metas; en su caso, darse cuenta del valor de su trabajo por su calidad actoral.

“Para cualquiera que todavía esté en su viaje, que todavía esté luchando por encontrar su camino. Solo porque no haya sucedido no significa que no pase, así que sigue adelante y recuerda que los sueños se hacen realidad”, fueron las palabras de Demi Moore al recibir el galardón como Mejor actriz en los Critics’ Choice Awards.