Bella actriz cubana conquistó el Cine Mexicano y el corazón de Chabelo

El Cine de Oro de nuestro país le dio oportunidad a una gran cantidad de actrices originarias de Cuba de brillar, quienes triunfaron por su talento y belleza, como fue el caso de Angelita Castany, quien conquistó la pantalla grande y también el corazón del actor Xavier López "Chabelo" al convertirse en su primer esposa.

Angelita Castany nació en Cuba, en 1934, y además de ser reconocida como una talentosa actriz, también fue bailarina y cantante. Inició su carrera en la actuación y la danza y decidió trasladarse a México en agosto de 1960 para participar en el espectáculo Pachanga Chá del empresario Pepe León, en el que alternaba con Celia Cruz y la Sonora Matancera.

Después de ese viaje no volvió a Cuba. En una entrevista que dio en el año 2014, afirmó que México era un país al que quería, "desde que llegué nunca me faltó trabajo. Todo lo que me ha pasado allí ha sido milagroso".

Angelita Castany nació en Cuba, en 1934 y llegó a México en los 60. Foto: Especial

Su paso por el cine y la TV de México

En el Cine Mexicano comenzó con papeles menores en películas como "La barranca sangrienta" y "La venganza del resucitado", ambas de 1962, y obtuvo reconocimiento en 1968 por filmar junto al comediante Mario Moreno "Cantinflas" en "Por mis pistolas" y un año después en la cinta "El matrimonio es como el demonio", con Mauricio Garcés.

En la década de 1970, Castany apareció en películas como "Espérame en Siberia, vida mía" y "El futbolista fenómeno", junto al famoso actor Adalberto Martínez "Resortes", quien estuvo casado con una famosa pionera del rock and roll en México.

Además, Angelita incursionó a la televisión con programas como "Sábado loco, loco". En los años 80 y 90 se le pudo ver en producciones como "Infamia", "Extraños caminos del amor" y "Valentina". En 1989 fue parte del elenco original del musical mexicano, "Que plantón" de Memo Méndez, en donde interpretaba a la palma, personaje que tenía acento cubano.

Angelita Castany conquistó a Chabelo

Se sabe que en su natal Cuba tuvo un fugaz matrimonio a los 19 años, y mientras radicaba en México, conoció a Javier López "Chabelo", de quien se enamoró. Se casaron y estuvo casi tres años con el actor, pero la relación no tuvo éxito. En una entrevista para El Universal en 2002, explicó que "Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor".

Luego de su corto matrimonio con el actor, conocido como "El amigo de todos los niños", durante 35 años Angelita estuvo casada con el empresario italiano Cesar Portaluppi, quien falleció en 2011.

Luego de estar internada durante varios días en una clínica por problemas respiratorios, la bella cubana, Angelita Castany murió el 29 de septiembre de 2020 a los 86 años.

SIGUE LEYENDO:

Chabelo: Ellos son TODOS los HIJOS del “amigo de todos los niños” | FOTOS

Chabelo: ellas fueron las MUJERES que enamoraron al "Amigo de todos los niños"