Reina olvidada del rock & roll estuvo casada con "Resortes"; esta es su historia

Dicen que recordar es volver a vivir, y hoy traemos a la memoria de muchos a una mujer que fue pionera del rock and roll en México pero ha sido llamada la reina olvidada, pues a pesar de su fama se le ha mencionado poco en los medios. Además, esta guapa actriz y cantante estuvo casada con uno de los cómicos más famosos, Adalberto Martínez "Resortes".

Gloria Ríos, nombre artístico de Gloria Ramírez Gómez, nacida en San Antonio, Texas, el 17 de diciembre de 1928, se destacó en el medio del espectáculo como cantante, actriz y bailarina, y es reconocida como la primera mujer en grabar un tema de género rock and roll en español, en 1956.

Ríos tuvo una infancia complicada, trabajando prematuramente en labores como la pizca de algodón. A los 16 años llegó a nuestro país y trabajó en centros nocturnos, donde se relacionó con personas del mundo artístico, convirtiéndose en una de las parejas de Adalberto Martínez.

Gloria fue esposa de Adalberto Martínez, con quien procreó una hija llamada Regina. Foto: Especial

Luego de realizar juntos decenas de películas, y aparecer en una gran cantidad de espectáculos, la pareja se separó por el éxito creciente de Ríos en comparación con la carrera artística de "Resortes".

Debutó en el cine mexicano en la cinta, "Voces de primavera" de 1947, y continuó su carrera como actriz con otras importantes producciones como "El gallo giro", "Una mujer decente", "Buenas noches mi amor", "Puerto de tentación", "El marido de mi novia", "La locura del rock and roll" y "Concurso de belleza".

Con Adalberto Martínez tuvo una hija llamada Regina. Más adelante se casó con Mario Patrón, con quien también trajo al mundo a una niña, de nombre Mónica; y posteriormente mantuvo una relación con Leo Acosta, teniendo a Mario Mauricio.

Gloría Ríos, reina olvidada del rock and roll

Formada en la interpretación musical de ritmos como el jazz, Ríos decidió incorporar en su espectáculo musical el rock and roll. Además de su estilo de interpretar dicho género, creó una forma singular de bailarlo, siendo maestra de otras artistas como Silvia Pinal y Kitty de Hoyos.

Ríos se casó con el músico Mario Patrón, con quien formó el grupo Las Estrellas del Ritmo, con quien lanzó en 1956 el que es considerado como el primer tema de género rock and roll grabado en México y que sería un éxito, "El relojito", una versión del clásico "Rock Around The Clock", de Bill Halley and His Comets.

La agrupación, pionera en integrarse con músicos dedicados a la interpretación específica del género que marcó una era en México y el mundo, realizó giras por Estados Unidos y países de Europa, y es precisamente en uno de los viajes que Gloria junto a sus compañeros fueron abandonados por la persona que los contrató.

Se dice que el pasaje del trasatlántico de la cantante y su grupo fue pagado con actuaciones de Ríos en el barco, cantando, bailando, tocando la batería, el piano y la guitarra. La estancia tan larga en Europa la alejó del los escenarios mexicanos y se retiró del medio en el año 1971.

Tere Estrada, autora del libro "Sirenas al ataque o la historia de las mujeres rockeras mexicanas", señala que durante años se creyó que el rock era una forma de expresión esencialmente masculina, una de las razones por las que Gloria fue tan importante para el género, aunque se le ha reconocido poco, por lo que se le ha llamado la reina olvidada.

Gloria Ríos, cantante, actriz, bailarina y pionera de un género musical que marcó una época, finalmente murió el 2 de marzo del 2002 en San Antonio, Texas.

