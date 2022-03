Galán del Cine de Oro fue papá de cantante que fracasó en el Rock and Roll

En la época dorada del Rock and Roll surgieron varios nuevos talentos que llegaron hasta la pantalla grande, entre ellos descendientes de estrellas consolidadas del Cine de Oro. Rafael Baledón, un galán del séptimo arte, tuvo una hija que intentó seguir sus pasos en la industria del entretenimiento, pero como cantante, sin embargo, fracasó.

Después del declive de la cinematografía nacional, los productores y directores encontraron en los ídolos de la música una nueva forma de atraer a las nuevas generaciones. Durante esa época, figuras como Enrique Guzmán, Julissa, César Costa y Angélica María -quien ya había trabajado junto a Pedro Infante- consiguieron mucha fama gracias a sus películas y discos.

Ante el auge del género, varios artistas intentaron colocarse entre el gusto del público, uno de ellos fue Lourdes Baledón, quien era hija de una de las parejas más queridas de la cinematografía nacional: el director e histrión, Rafael Baledón, y, la actriz y ganadora de dos premios Ariel, Lilia Michel.

Rafael Baledón y Lilia Michel de las parejas favoritas del Cine de Oro Foto: INAH

Rafael Baledón: galán del Cine de Oro

Rafael Baledón Cárdenas nació el 25 de noviembre de 1919, en Campeche, y al principio no tenía mucho interés por el mundo del espectáculo, ya que quería estudiar medicina y convertirse en doctor, sin embargo, debido a la difícil situación económica no pudo presentar el examen y decidió dedicarse a la actuación, siendo su primer trabajo 'Cara o cruz' de 1938, en donde compartió créditos con Mario Morreno 'Cantinflas', Manuel Medel y Margarita Mora.

Después de obtener muchos papeles como extra, consiguió su primer estelar en 1942 con la película 'María Eugenia' también protagonizada por María Félix, quien era una de las máximas estrellas de la época. Tras el éxito, hizo otros trabajos en la pantalla grande y en 1944, cuando filmaba 'Así son ellas', conoció a Lilia Michel, quien era una joven promesa, pues ésta era su segunda película.

El galán y la actriz se enamoraron en aquel proyecto y ese mismo año se casaron. Ambos continuaron con su carrera, pues mientras Rafael comenzaba como director, productor y escritor, Lilia Larios Fernández, nombre real de la artista, destacaba con su actuación que la llevó a ganar dos premios Ariel: uno por 'Un beso en la noche' y otro por 'Vértigo'.

A pesar de su destacada trayectoria, Lilia Michel decidió dejar la actuación por un largo tiempo para dedicarse a cuidar a sus hijos: Rafael, Leonor, Ana Laura, Lourdes y Lilia, asimismo apoyó a su esposo, que se consolidó como director, pues tuvo a su cargo más de 80 películas como 'Camino de Guanajuato', 'El secreto de Pancho Villa', 'El jinete solitario', por mencionar algunas de sus cintas.

La hija de Rafael Baledón que intentó ser ícono de Rock and Roll

Mientras Lilia y Rafael eran la pareja modelo para los sectores de clase media, debido a su programa de radio en el que se dedicaban a hablar sobre anécdotas de su matrimonio, su hija Lourdes Baledón trató de unirse a la época dorada del Rock and Roll en donde ya destacaban mujeres como Julissa, Angélica María y Ella Laboriel -hermana de Jhony Laboriel e hija de un actor del Cine de Oro-, así como Renata, Pily y Mayté Gaos.

Aunque se mantuvo activa hasta fines de los 60 publicando dos LP's en 1965 y 1969, lanzando éxitos como 'Así es nuestro amor', 'Al final', 'Estoy contigo' y 'Luces de la Ciudad', y trabajando en películas como 'Hasta el viento tiene miedo' de 1968 y 'Cristo 70', no logró el éxito esperado y decidió retirarse, no sólo porque su carrera no pudo despuntar, sino porque también se dedicó a su familia.

En tanto, su padre Rafael Baledón murió 6 de mayo de 1994, mientras que su madre Lilia Michel perdió la vida debido a un infarto el 10 de agosto de 2011.

