Galán del Rock and Roll terminó en la cárcel junto a Juan Gabriel; esta es su historia

En la época dorada del Rock and Roll mexicano hubieron muchas figuras que saltaron a la fama, como fue el caso de Alberto Vázquez, quien es considerado un galán de ese tiempo. El cantante fue reconocido por su voz, pero también por sus polémicas que lo llevaron a pisar la cárcel, en donde conoció a Juan Gabriel.

Después del declive del Cine de Oro, los productores y directores comenzaron a buscar nuevas historias que conectarán con la siguiente generación y en la música encontraron a los talentos que después se convertirían en grandes íconos, como fue el caso de César Costa, Enrique Guzmán y Angélica María, quien ya había sido estrella infantil.

El originario de Guaymas, Sonora, formó parte de esta generación de nuevos talentos que además destacar en el radio, también protagonizaron varias películas. El también actor tuvo una carrera llena de éxitos, pero también una vida complicada debido a sus diferentes amorios que lo hicieron llegar a pisar la prisión.

Alberto Vázquez formó parte de la época dorada del Rock and Roll Foto: Especial

Alberto Vázquez: ícono del Rock and Roll

Alberto Vázquez Gurrola nació el 20 de abril de 1940, y a los 6 años se mudó a la Ciudad de México, en donde realizó sus estudios, pues tomó cursos de pintura en la Academia de San Carlos y en La Esmeralda. Siempre se sintió atraído por la música, así que a los 14 años cantó en cine Alameda, en donde su papá era gerente.

En 1960, grabó su primer LP de baladas, y tan sólo dos años después filmó la película 'A ritmo de twist', la cual le daría la oportunidad de aparecer en otras cintas como 'La edad de la violencia', 'Santo contra el estrangulador', 'La alegría de vivir', 'Lanza tus penas al viento', 'Me quiero casar', por mencionar algunos de los más de 30 largometrajes los que hizo.

'Olvídalo', 'Significas todo para mí', 'La felicidad llegó', 'Me Conformo', 'Perdóname mi vida', 'Uno para todas', 'Bambina bambina', 'Desencadena mi corazón', '16 toneladas' y 'El pecador', son parte de sus éxitos que comprenden más de 100 discos grabados en su trayectoria artística.

¿Por qué Alberto Vázquez terminó en la cárcel?

El cantante era un hombre muy atractivo, así que durante todos estos años tuvo muchas relaciones. Vázquez ha tenido cuatro esposas y una de ellas lo llevó a la cárcel por adulterio. De acuerdo al intérprete de 'Perdóname mi vida', contrajo matrimonio por segunda vez a la edad de 21 años con Ena Larsen Riquer, sin embargo el romance duró muy poco tiempo.

El protagonista de 'Mi niño Tizoc' dijo que dos meses después conoció a Isela Vega con quien tuvo una relación y procreó a su hijo, Arturo Vázquez. Después terminó con la actriz e inició un romance con Mónica Hoyos, quien en 1969 lo convirtió en padre de sus gemelas. El actor salió en un periódico abrazando a sus hijas, lo que fue prueba suficiente para que Ena lo metiera a la cárcel debido a que aún no estaban divorciados.

Alberto Vázquez contó en el programa 'En compañía de' con Gustavo Adolfo Infante que en la prisión conoció a Juan Gabriel, quien en ese momento no era famoso, mientras que él ya era un ícono del Rock and Roll.

“Yo cantaba en la cárcel y este cuate (El divo de Juárez) me dijo: 'Mira, yo tengo estas canciones´ y ahí me enseñó 'No Tengo Dinero' y otras canciones. Yo no lo saqué, pero después de que salió, yo le grabé”, dijo el intérprete sobre el compositor que estuvo 18 meses en la cárcel del Lecumberri.

