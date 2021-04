Juan Gabriel: ¿Quién fue la actriz que lo mandó a la CÁRCEL?

Una de las grandes misterios que rodea la figura de Juan Gabriel es su paso por el Palacio de Lecumberri. Mucho se ha especulado al respecto. Una de las grandes preguntas es ¿Quién fue el responsable de que 'El Divo de Juárez' pisara la cárcel?

Después de muchos años de rumores, Pedro Plascencia, pianista de Juan Gabriel, reveló el secreto. El cantautor fue muy hermético sobre este tema, por lo que lo abordó de manera muy escasa durante su vida. Por más de 20 años, el intérprete de 'Querida' mantuvo el secreto de la persona que lo había acusado.

¿Por qué fue recluido?

La primera persona que supo el nombre fue la actriz Carmen Salinas. Durante la plática entre Plascencia y Salinas, el pianista afirmó que la persona responsable fue la actriz Claudia Islas quien lo acusó de robo por lo que el cantante tuvo que pasar un tiempo recluido en el temible Palacio de Lecumberri.

Durante el tiempo que permaneció tras las rejas, Juan Gabriel compuso grandes temas como 'No tengo dinero', 'Iremos de la mano', 'Me he quedado solo', entre otros. Abordó esta experiencia en la película 'Es mi vida', de 1982 en donde el propio 'Divo' interpreta el papel principal.

¿Cómo salió de la cárcel?

Es sabido de esta etapa dentro de la vida del cantante. Sin embargo, el Fondo Penitenciario del Archivo Histórico de la Ciudad de Mexico conserva los expedientes de todos los reos, no cuenta con el de Alberto Aguilar Valadez, nombre real de Juan Gabriel.

Juan Gabriel, quien en ese momento se hacía llamar Adán Luna, estuvo recluido un año de 1969 a 1970, acusado de robar joyas y un radio. Durante este periodo no contó con una defensa sólida por lo que su inocencia la demostró durante una plática con Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director de Lecumberri, quien lo ayudó a salir de prisión.

Durante su estancia en Lecumberri.

