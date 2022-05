Querido actor de "Amar te duele" fue víctima de trabajos de BRUJERÍA

A lo largo de la historia del nuevo cine mexicano, sin duda alguna, “Amar te Duele” se ha convertido en un clásico el cual diversas generaciones han visto y han sufrido con el amor de Renata y Ulises, pero también fueron testigos del valor de la amistad con Paulina y Genaro, éste último personaje interpretado por Armando Hernández.

Justamente es Hernández quien estuvo este fin de semana en entrevista con Yordi Rosado, ahí abrió su corazón y compartió los duros momentos de su vida, pues nunca la ha tenido fácil, incluso ya siendo un actor reconocido tuvo que hacer de todo para darle de comer a su hijo.

FOTO: IG @Armandohernandezoficial

En dicha entrevista, Armando Hernández recordó el difícil momento que fue meterse a una botarga de un famoso dinosaurio y no por el ego de un actor sino por que ya dentro de ésta se preguntaba qué es lo que estaba pasando que nada en su vida profesional funcionaba bien.

Armando recuerda que fue tan dura su situación económica que incluso una señora de una cocina económica le ayudaba con la comida y además reveló que fue víctima de trabajos de brujería para que su suerte profesional se viera afectada.

El actor de cine mexicano recuerda que luego de trabajar como botarga cumplió el objetivo de hacerle la fiesta a su hijo de 1 año, pero los gastos seguían y su situación no mejoraba, entonces reveló que su esposa tiene un “sexto sentido” el cual la permite ver muertos y tener un contacto de otro mundo, fue entonces que la madre de su hijo le reveló que él estaba siendo víctima de un “trabajo”.

“Todos hemos oído de eso, ¿trabajo de qué?, no pues alguien algo te ha de haber hecho yo conozco a alguien y entonces fuimos con una persona…yo llegué muy respetuoso y algo incrédulo y dije: ‘yo no voy a hablar’...voy con esta persona y desde el momento en que entré me empezó a decir unas cosas muy personales… y es persona me dice: ‘estás en una fotografía enterrado bajo sal’ y yo: ‘ah caray’, ‘por eso se te están salando las cosas’” recordó Armando Hernández con Yordi Rosado

FOTO: IG @Armandohernandezoficial

Quien diera vida a “Genaro” en “Amar te Duele”, recordó que la persona con la que acudió le pidió que creyera además aseguró que no le cobró nada más que le solicitó que comprara el material para protegerlo.

“Me dijo: ‘No te voy a cobrar nada, cómprame el material necesito esto, esto y esto, no vamos a hacerle daño a nadie’, que era lo que a mi me importaba y me dijo: ‘simplemente vamos a romper con eso que alguien te está haciendo’, me dijo que era alguien muy allegado muy cercano, no quise saber más, simplemente dije ok si esto me va a ayudar dije pues hagámoslo”, recuerda Armando Hernández