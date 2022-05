Regina Blandón sorprende por su habilidad patinando ¡en traje de baño! | VIDEO

Regina Blandón es una de las actrices más talentosas y divertidas en el medio del espectáculo, esta vez dio muestra de ello al compartir un video con el que sorprendió a sus fans por su habilidad para patinar mientras modelaba un revelador traje de baño con el que presumió su figura.

La actriz que dio vida a Bibi en la serie "La Familia P. Luche" cautivó a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram por sus impactantes atuendos mientras patinaba, entre ellos destacó el traje de baño con un diseño estilo rockero de The Rolling Stones con el que presumió piernas de infarto.

“¡Amix! Casi me mato en patines y rayé todo mi piso”, dijo la actriz mientras señaló que se trató de un video promocional por un sitio de descuentos, aunque la edición y destreza con los patines quad dejaron sin aliento a sus fans que no dudaron en llenarla de halagos tanto por su figura como por su nuevo look.

“Estás lo máximo”, “Estás preciosa” y “Te ves bien guapa, que bonito brillas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz tanto por sus impactantes atuendos como por su nuevo look con el que, aseguraron, se parecía a la actriz Milla Jovovich en la cinta “El quinto elemento”.

Regina Blandón responde críticas

La actriz de "Guerra de Likes" ha mostrado en más de una ocasión su compromiso con el movimiento body positive y el feminismo, por ello, no duda en responder a las críticas que recibe en redes sociales enviando fuertes mensajes de amor propio ganando la admiración de sus seguidores.

Su más reciente cambió de look provocó un fuerte debate en redes sociales donde sus seguidores no dudaron en defenderla de los comentarios negativos, pues compartió una foto en la que aparece con el cabello color naranja y las cejas de colores.

"Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale ma****, ¿no? Jajajaja. Los consejos de 'no lo vuelvas a hacer', 'qué horror' y 'te ves muy extraña, no me gusta', los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias", escribió la actriz.

En otras ocasiones ha compartido fotografías en las que se muestra sin filtros ante sus seguidores, esto acompañado de un mensaje en el que pide evitar criticar los cuerpos de otras personas: "Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo (…) NO me estoy haciendo la víctima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch)".

