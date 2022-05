Regina Blandón aparece sin cejas y con la melena despeinada; así lo compartió

En las últimas semanas Regina Blandón ha dado mucho de qué hablar al aparecer con un espectacular y radical cambio de look para un nuevo proyecto; sin embargo, su nueva imagen no ha sido del agrado de muchos y ya desató la polémica. Por supuesto, la actriz se ha mantenido firme y ha demostrado con contundentes comentarios que no tiene miedo al qué dirán, un hecho que acaba de volver a confirmar al compartir su rostro sin cejas y con la melena despeinada.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de "La Familia P. Luche" compartió un video en el que presumió estar al último grito de la moda sin cejas y con su toque personal al llevar su melena naranja totalmente esponjada y despeinada. El inesperado momento dividió a los fans de Regina Blandón entre los que afirman que luce preciosa y los que criticaron la publicación y su nuevo look.

En su video de escasos segundos se observa a la famosa de 31 años con una camisa azul de botones, pero lo que se robó toda la atención es que en su rostro no luce ni una sola gota de maquillaje y aunque se había sumado a la tendencia de las cejas decoloradas y pintadas de colores, para esta ocasión las lleva totalmente rasuradas; mientras que su cabello luce muy esponjado y despeinado, por lo que todo el volumen queda cerca de las raíces, así como mechones de pelo en todas las direcciones.

A diferencia de otras publicaciones, Regina Blandón no agregó ninguna descripción, aunque de fondo se escucha la canción "She's A Rainbow" de The Rolling Stones. Por supuesto, el look completo desató todo tipo de comentarios entre los que destacan cuestionamientos sobre sus cejas, así como aquellos que señalaron que luce idéntica a personajes como Lórax o Valiente; mientras que otros más destacaron "te ves hermosa", "pelatzoo", "hermosa" y "me encanta".

Así presumió su nuevo look sin cejas. (Foto: Instagram @reginablandon)

Regina Blandón se defiende de los haters

Regina Blandón sorprendió a sus fans el pasado mes de abril con este nuevo look; sin embargo, el cabello naranja y cejas rosadas no fueron del agrado de todos sus seguidores, quienes la criticaron duramente. Tanto fue el "hate" en redes sociales, que la actriz de "Mirreyes vs godínez" comenzó a responder comentarios para defenderse y dejar en claro que los malos comentarios no le afectan en lo absoluto.

Y es que la crítica se centró en el aspecto de sus cejas, a lo que aclaró "son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale ma..., ¿no? Jajajaja". Asimismo, expresó que todos los comentarios negativos los "estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias", pues muchos de sus seguidores le pidieron que no lo volviera a hacer, así como que se "ve muy extraña" y "qué horror".

SIGUE LEYENDO

