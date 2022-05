De viaje con los Derbez: Esto es todo lo que sabe sobre la tercera temporada de la serie de Amazon Prime

“De viaje con los Derbez” se convirtió en todo un éxito en Amazon Prime. Después de ver a Eugenio, Alesandra y al resto de la familia viajar por Marruecos y conocer parques Nacionales en Estados Unidos; todo parece indicar que están listos para una tercera temporada. Esta noticia se dio en medio de la polémica por el supuesto veto del actor de una de las televisoras del país.

La noticia se dio a conocer gracias a Pati Chapoy, quien fue la encargada de preguntarle sobre la serie. El protagonista de “La familia P.Luche” no dudó en responder con felicidad y dar la primicia sobre el tema al asegurar que hay una tercera parte de esta historia, pero no pudo dar muchos detalles.

Entre los aspectos que reveló es que probablemente estará lista la tercera edición para finales del 2022, pero solo se estrenaría la mitad. Esto quiere decir que el destino del viaje ya está elegido, inclusive se podría pensar que ya realizaron el viaje a dicho lugar, pero se mantendrá en secreto por un tiempo más.

Sobre el proyecto

El proyecto comenzó como una forma de convivir en familia y que la gente pueda ver cómo vive la dinastía de los Derbez cuando están juntos y de vacaciones (aunque esto termine por ser un trabajo al estar grabando sus vidas). Ahora, después de Marruecos y de su viaje por Estados Unidos, la familia estaría lista para presentar una nueva aventura en streaming.

Entre los cambios que se han realizado entre temporadas se puede ver que en la primera aparece Mauricio Ochmann, quien en aquel entonces era esposo de Aislinn Derbez, pero se separaron antes de comenzar la segunda temporada, por lo que ya no fue invitado al recorrido por los Parques Nacionales de Estados Unidos, la nieta de Eugenio tampoco estuvo presente en esta segunda parte.

En el viaje por territorio estadounidense, la familia Derbez sufrió el contratiempo de no contar con Vadhir en los primeros episodios debido a que dio positivo de Covid-19. Posteriormente sufrió la baja de Aislinn, quien regresó antes para poder encontrarse de nuevo con su hija. Durante este viaje celebraron el cumpleaños de Aitana y algunas peleas porque el actor de “No se aceptan devoluciones” no daba descanso y no dejaba disfrutar de los lugares.

Ahora solo queda esperar a que se presenten más detalles sobre esta nueva temporada y con esto poder ver la convivencia de una de las familias más importantes del mundo de la farándula, siendo José Eduardo uno de los más beneficiados, ya que fue el más queridos de la serie.

