¿Romance en puerta? Belinda y 'El Profesor' de 'La Casa de Papel' aparecen muy juntitos en España | VIDEO

Belinda continúa sumando éxitos a su carrera como actriz y cantante, aunque esta vez en España donde conquistó a sus fans durante la alfombra roja de un importante evento al que llegó del brazo del protagonista de la serie de Netflix "La Casa de Papel", desatando rumores de un romance.

La intérprete de "Ángel" causó gran alboroto entre sus fans en México al anunciar que se quedaría en España durante una temporada por nuevos proyectos, entre ellos la serie "Bienvenidos al Edén" por la que se mudó a aquel país junto a Christian Nodal antes de poner fin a su relación.

En esta ocasión Belinda sorprendió al desfilar con un elegante vestido negro en la alfombra roja de los Premios Platino 2022 en España, en los que anunció a uno de los ganadores junto al actor Álvaro Morte que la acompañó para entrar al escenario.

Aunque algunos internautas no tardaron en hablar de un posible romance entre el actor que da vida al personaje del Profesor y Belinda, la cantante se dijo una gran fan de Álvaro Morte aclarando que se trata de admiración por su gran trabajo.

Belinda habla de su ruptura

La repentina ruptura de Belinda y Christian Nodal ha dado de qué hablar ante las explosivas declaraciones de cada uno, sin embargo, no han revelado los motivos de su separación y tampoco habían dado detalles al respecto, hasta ahora que la cantante decidió romper el silencio.

En entrevista para Ventaneando durante la alfombra roja de los Premios Platino, la cantante no evitó ser cuestionada al respecto por lo que se limitó a agradecer el apoyo de sus fans ante el momento difícil que pasó por el fin de su compromiso.

“Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas la vida es hermosa, te llena de sorpresas y ésta es una de ellas”, detalló la cantante que también se dijo agradecida por las oportunidades que tiene en este momento.

"Agradecida con las sorpresas que me da Dios. Agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado, que han estado conmigo incondicionalmente, que a ellos me debo y agradeciendo la vida. Siempre agradecida por cada cosa que sucede", dijo.

