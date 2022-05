Aurora Cárdenas coquetea con Christian Nodal en bikini color rosa Barbie, posando en un yate | FOTO

Tras la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, previo al 14de febrero, ambos se han dedicado a hacer sus vidas para tratar de olvidar su noviazgo que ya tenía miras para llegar al altar. Como prueba de ello está el polémico anillo, con un valor de 3 millones de dólares, que el cantante le entregó en Barcelona, España.

Sin embargo, eso quedó en el ayer y ahora cada uno está dedicado en cuerpo y alma en sus proyectos para consagrarse como los artistas que son. Belinda, quien ya radica en la Madre Patria, se encuentra en la serie "Bienvenidos a Edén", de Netflix. Por su parte, Nodal está ofreciendo una serie de conciertos y protagonizando algunos "escándalos".

De entre los dimes y diretes que se han orquestado alrededor del cantante de regional, está su vida amorosa, pues ahora que está soltero se le ha visto acompañado por algunas mujeres hermosas. Una de ellas fue Mariana Ríos, una modelo colombiana quien tiene éxito en una plataforma similar a la popular OnlyFans.

¿Quién es la chica que acompañó a Christian Nodal a Tabasco?

Tras su llegada a Tabasco, para ofrecer un concierto como parte de de su gira "Forajido", el famoso fue captado acompañado por una mujer misteriosa. Hasta ese momento nadie sabía quién era ella; sin embargo, este tipo de situaciones no se pueden ocultar por mucho tiempo y hoy se sabe que se trata de Aurora Cárdenas.

La presunta nueva conquista del intérprete de "Adiós amor" y "Botella tras botella" es una joven tapatía quien tiene un máster en ventas globales. Aunque no han hecho mucho ruido, en el programa Chisme no Like se dijo que la relación va en serio, pues hasta Cristina Nodal, madre del cantante ya le dio seguir a la cuenta de la chica.

Aurora Cárdenas, ¿la novia perfecta?

Cárdenas describe en su cuenta de Instagram que es una master en ventas globales y asesora en inversiones inmobiliarias, lo que habla de una mujer sumamente preparada y con objetivos claros en la vida; sin embargo, también llama la atención su belleza que en conjunto atrapó la atención de Christian Nodal desde el momento que la conoció.

Las redes sociales de la joven muestran lo trabajadora que es, así como la vida lujosa que se da, producto de su esfuerzo. Asimismo, le llena la pupila a sus seguidores con imágenes en la playa y con bikinis de infarto, así como atuendos que ensalzan su belleza al máximo.

En sus últimas publicaciones dejó a todos con el ojo cuadrado tras lucir un bikini rosa al estilo de Barbie y unas gafas oscuras desde un yate. Sin emitir algún mensaje la subió a Instagram y dejó que las cosas siguieran su curso: mensajes con elogios y miles de likes recibió en respuesta. ¿Será que Aurora elimine el recuerdo de Belinda en la cabeza y corazón de Nodal?

Leyenda

SIGUE LEYENDO:

Gaby Ramírez eleva la temperatura con minifalda y transparencias | FOTO

Sugey Ábrego: 5 FOTOS en lencería que confirman que es la reina de la sensualidad

Así fue la ESPECTACULAR entrada de Grupos Firme en Medellín