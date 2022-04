Aurora Cárdenas y Christian Nodal: Las 5 FOTOS con las que la empresaria conquistó al cantante

Christian Nodal ha estado en el ojo de la polémica en los últimos meses debido a que tras la ruptura de su compromiso matrimonial con Belinda, el cantante sonorense se ha dedicado a la fiesta y los excesos. El intérprete de 'Adiós, Amor' ha sido visto en diversos eventos divirtiéndose y disfrutando junto a amigos.

Mientras Belinda se fue a vivir a España para promocionar su nueva serie de Netflix 'Edén', que se estrena en mayo. La cantante no ha parado de dar entrevistas, pero no ha tocado el tema de su exnovio. Pareciera que la relación no existió, pues pasaron de ser una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo, a prácticamente ignorarse el uno al otro.

Recientemente, Christian Nodal arribó a Tabasco para dar un concierto como parte de su gira 'Forajido'. Paparazzis que se encontraban en el lugar, lo captaron bajando de su avión privado junto a una hermosa mujer castaña; aunque en el momento se desconocía la identidad de la joven, los rumores apuntaban a que podría ser la nueva conquista de Nodal.

Se trata de Aurora Cárdenas, una joven de Guadalajara que presume en sus redes sociales una vida a todo lujo, además de su impresionante belleza.

En su perfil de Instagram, Aurora Cárdenas afirma dedicarse al negocio de las bienes raíces de lujo, además de tener un máster en ventas globales. La belleza de la nueva conquista de Nodal salta a la vista, y llama la atención que es lo opuesto al que hasta ahora era el tipo de mujeres del cantante de regional, pues siempre se le conocieron novias rubias.

Según el programa Chisme No Like, el romance entre Aurora Cárdenas y Christian Nodal va tan en serio que ya hasta Cristy, la mamá del cantante le dio follow en Instagram.

Aurora Cárdenas: La joven originaria de Guadalajara emprendió un negocio llamado 'I Did It For You'. Según la revista 'Gente Bien' es una plataforma para comprar, vender y rentar propiedades en diferentes partes del país. La CEO cuenta que tiene más de 10 años de experiencia en el ramo de las ventas y el turismo, demás de ser top seller en empresas internacionales.

