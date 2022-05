"Estoy feliz, contenta" Belinda habla por primera vez tras su ruptura con Christian Nodal

A punto de cumplir tres meses de estar soltera, Belinda platicó con algunos medios de comunicación que la acompañaron en la alfombra roja de los Premios Platino en España en donde presentó una terna junto al querido actor álvaro Morte quien dio vida al Profesor en “La Casa de Papel”, ahí la rubia abrió su corazón y reveló cómo está actualmente.

Y es que hace una semana, Christian Nodal habló por primera vez sobre su ruptura con Belinda a quien le deseó que le esté yendo de maravilla, ahora que ya no están juntos, y aunque no ahondó en detalles sobre su separación aseguró que no tiene nada que ver con lo que se ha rumoreado.

¿Qué dice Belinda de Christian Nodal?

Fue justamente durante su paso por la alfombra roja de los Premio Platino, donde Belinda además de dar detalles sobre su papel en la serie “Bienvenidos a Edén”, misma que se estrena el próximo 6 de mayo a través de Netflix.

Sin embargo, como era de esperarse, los medios aprovecharon y cuestionaron a la bella rubia sobre cómo se encuentra su corazón, esto luego de su ruptura con Christian Nodal, ante esto, Belinda asehiró que se encuentra feliz, eso sí, no ahondo sobre su situación sentimental.

“Está feliz, ¡estoy tan contenta!, porque de hecho hoy voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte, que es un súper actor que admiro demasiado, así que muy agradecida y contenta”. dijo Belinda a Sale el Sol

Por otra parte, Belinda aseguró que siempre va a defender a México, pues recientemente estuvo como invitada en el programa "La Resistencia" en donde puso en alto al país que la vio crecer; además aseguró que s se queda en España es debido a que tiene en puerta muchos proyectos pero que extraña tierras aztecas, y una de las cosas que más desea es escuchar el famoso grito de los tamales oaxaqueños que se escucha en CDMX.

