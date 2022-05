"Se siente feo": Nodal destapa infidelidad en pleno concierto, ¿Belinda lo traicionó? | VIDEO

Los dimes y diretes entre Christian Nodal y Belinda regresaron con el último concierto del cantante de regional mexicano, quien enfrente de toda su audiencia confesó que "se siente feo" cuando una pareja le es infiel, un momento que desató la polémica porque los fans de "nodeli" destacaron que podría tratarse de una indirecta hacia su ex prometida, quien actualmente se encuentra triunfando en España con la promoción de su nueva serie "Bienvenidos a Edén".

Aunque ninguno de los dos famosos ha dado detalles al respecto sobre cuál fue la razón por la cual su amor llegó a su fin, algunas declaraciones de los cantantes han dejado entrever que las cosas no terminaron nada bien y a pesar que hace unos días Christian Nodal dijo desearle lo mejor a Belinda, ahora lanzó un nuevo comentario con el que volvió a despertar los rumores de una infidelidad por parte de la actriz; cabe recordar que en febrero pasado salió a la luz que el intérprete de "Adiós Amor" le habría sido infiel a la famosa con su ex novia, María Fernanda Guzmán.

En febrero pasado, Nodal anunció en fin de su relación con Belinda. (Foto: Archivo)

Así habló Nodal de la infidelidad ante más de 30 mil personas

El joven de 23 años de edad se presentó este fin de semana en Tijuana, Baja California, donde no ofreció muchos detalles ni de su vida privada ni de su aún reciente ruptura, pero habló abiertamente con sus fans sobre la infidelidad. "¿A quién de ustedes le han sido infiel en su vida?", cuestionó el cantante a los presentes, algo que rápidamente despertó los gritos de la audiencia y a los que Nodal simplemente respondió con un "se siente feo, se siente feo".

Por supuesto, lo que más llamó la atención fue que Christian Nodal inició su discurso con un "en algún punto de mi vida..." que se vio interrumpido por la pregunta y razón por la cual los fans comenzaron a especular que se podrían tratar de los recientes hechos con la intérprete de "Amor a primera vista".

Sin embargo, los belifans aún no perdonan al oriundo de Sonora, pues las primeras especulaciones y hechos hasta la fecha no confirmados, señalaron que el cantante fue quien le fue infiel a Beli, pues tan sólo unos días antes de confirmar que el amor entre él y la actriz había terminado, fue captado junto a su última ex novia.

"Igual le hizo el a su ex con Belinda. Le fue infiel y no le importo, 'que se sienta feo', Karma is a b*tch", se lee en redes sociales.

SIGUE LEYENDO

Christian Nodal revela el diseño del tatuaje con el que sustituyó los ojos de BELINDA

Aurora Cárdenas, supuesta novia de Nodal, impone moda con entallados pantalones de piel | FOTOS

Belinda y la tragedia por la que censuraron una de sus canciones