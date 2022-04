Christian Nodal revela el diseño del tatuaje con el que sustituyó los ojos de BELINDA

Christian Nodal decidió poner fin a la relación que durante casi año y medio mantuvo con su prometida Belinda hace un par de meses, y tiempo después comenzó a borrar algunos "rastros" que tenía de ella en el cuerpo; nos referimos en particular a algunos de los característicos tatuajes que el cantante se mandó hacer en honor de su entonces pareja.

Entre ellos uno de los más icónicos y de mayor tamaño; el de los ojos de Belinda, el cual ocupaba un amplio espacio en su pecho. Así lo confesó el popular cantante de regional mexicano durante una entrevista que concedió al programa "Venga la Alegría", en donde además reveló el diseño del nuevo tatuaje con el cual sustituyó a éste.

"Me tapé; tenía unos ojos aquí (en el pecho) me los tapé con unas alas, e hice un diseño completo del pecho.. de gusto", declaró Christian Nodal, quien además confesó encontrarse bien tras el término de su romance, sin embargo, se negó a profundizar en el tema que desencadenó un huracán mediático hace solo un par de meses: "Estoy bien, sí. Pero no quiero compartir que pasó, se queda privado", declaró.

Nodal abrirá su propio taller de tatuajes

Christian Nodal además dio a conocer que cumplirá uno de sus sueños desde que era pequeño y abrirá muy pronto su propio taller de tatuajes, en el que podrá brindar este servicio de manera personalizada a quien lo desee, pues será él mismo quien tatuará a sus clientes.

El intérprete de "Botella tras botella" confesó que el de los tatuajes es un tema le apasiona desde que era un niño, por lo que decidió aprender a tatuar; como muestra de ello el reciente trabajo que le realizó a su gran amiga, la actriz puertorriqueña Adamari López.

Tatuaje que Nodal tenía en su pecho. FOTO

??????: Especial

"Yo tengo dos polos; lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, ese es el tema conmigo, los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar. Tatué a Mari (Adamari López) que es una amiga, y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado a amigos también", destacó el cantante.

