Nodal cumple otro de sus sueños y abrirá su propio taller de tatuajes; "me apasiona" hacerlo

Christian Nodal reveló durante una entrevista que próximamente cumplirá uno de sus sueños desde que era pequeño y que abrirá su propio taller de tatuajes en el que podrá brindar este servicio de manera personalizada a quien lo desee, pues será él mismo quien tatuará a sus clientes.

Durante una entrevista que sostuvo con Laura G para "Venga la Alegría", Nodal confesó que el tema de los tatuajes le apasiona desde que era un niño, por lo que decidió aprender a tatuar y como muestra de ello el reciente trabajo que le realizó a su gran amiga, la actriz puertorriqueña Adamari López.

"Yo tengo dos polos; lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, ese es el tema conmigo, los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido tomar parte. Y aprendí a tatuar, tatué a Mari (Adamari López) que es una amiga, y le quedó súper bonito, era un mensaje de su hija, entonces me encanta eso, he tatuado a amigos también", destacó el cantante.

Nodal aseguró que se sentiría encantado de atender él mismo a sus clientes y amigos que lo visiten en su taller: "Y me encantaría darles un trato excelente, porque también he sido cliente en muchos lugares y sé qué me gusta y qué puedo innovar y aportar", indicó.

Christian Nodal revela qué hizo con los tatuajes que tenía de Belinda

Christian Nodal reveló además que entre otro los proyectos que vienen por delante se encuentra el de su propia marca de tequila, así como la continuación de su gira por México, Centroamérica y, posteriormente, por Estados Unidos.

"Seguimos con la gira por México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y luego en Octubre vamos a empezar por Estados Unidos, se viene el álbum de 'Forajido', que es de mariachi; se viene el álbum 'Foraji-2' que es de propuestas, que vienen muchos géneros, muchas colaboraciones", destacó el intérprete de "Botella tras botella".

Cuestionado sobre el motivo por el que decidió terminar la relación que mantenía con Belina, Nodal aseguró que se encuentra bien pero que prefería no hablar del tema: "Estoy bien, sí. Pero no quiero compartir que pasó, se queda privado", declaró.

Laura G también le preguntó qué hizo con los tatuajes que tenía de Belinda: "Me tapé; tenía unos ojos aquí (en el pecho) me los tapé con unas alas, e hice un diseño completo del pecho.. de gusto", declaró Nodal.

"Jamás he actuado ni obrado mal": Christian Nodal ante críticas

Finalmente, Christian Nodal reaccionó a las recientes críticas que le han hecho en redes sociales debido a que decidió mudarse a Los Angeles, Estados Unidos. El intérprete aseguró que una de las razones por las que decidió cambiar su lugar de residencia ha sido porque en esta ciudad se encuentra grabando su nuevo material, además que también tuvo que ver la cuestión de la seguridad.

"Mientras yo esté bien como ser humano, lo que se diga del artista no pasa nada, yo jamás estoy actuando mal, obrando mal, haciendo cosas malas a la gente ni haciendo daño. Pero no voy a estar argumentando ni disculpando, quien quiera entender que entienda, quien quiere creer que crea," concluyó el cantante.

