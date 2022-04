Por primera vez, Nodal habla sobre tatuajes de Belinda; esto dijo el cantante | VIDEO

El cantante Christian Nodal se encuentra en México realizando una serie de presentaciones, por lo que decidió aclarar por medio de una entrevista algunas de las más recientes controversias de su vida, además de revelar el diseño que eligió para taparse los ojos de Belinda que se tatuó en el pecho.

Debido a que la más reciente polémica que enfrentó fue la declaración sobre su deseo de vivir en Estados Unidos, el joven intérprete comentó:

“Dudo mucho que alguien tenga buenas intenciones porque yo me conecto en Twitch y nada más hay como 400 personas […] Yo creo que ya son cosas que están más allá de mis manos, ese Twitch ni se guardan los videos ni nada, están tomando captura. Me preguntaron que si me quedaba en Los Ángeles y aunque di una respuesta larga… y sigo estando aquí en Guadalajara, a veces vengo unos días, otros días a la Ciudad de México, y otras veces me toca estar en Estados Unidos, pero el tema de la seguridad y todo eso, el punto fue que no sé qué metieron de un carro, algo así, hicieron un video bastante cortito como si yo me estuviera quejando”.

Acto seguido, en entrevista para el programa Venga la Alegría, el cantautor confesó que no le molesta del todo este tipo de rumores, pues sabe que es parte de la fama que actualmente tiene. “Yo creo que es que ya vende el nombre ¿no?, yo creo que ya vende Christian Nodal, decir ‘Christian Nodal hace esto’, Christian Nodal ya vende, antes no vendía”.

Asimismo, el artista negó que este tipo de situaciones le cansen. “Pues no, porque ya entendí que es una marca, eso fue justo lo que aprendí, que yo soy una marca y hay sentimientos personales, mientras yo esté bien como ser humano, lo que sigue al artista no es personal, yo jamás estoy actuando mal u obrando mal, ni haciendo cosas malas a la gente ni haciendo daño, pero no puedo ir argumentado o disculpándome, quien quiera entender que entienda, quien quiera creer que crea, yo tengo mis fans, los amo mucho y sé que por algo tengo dos sold out esta noche aquí en Aguascalientes y así en Guatemala tengo dos estadios sold out ya, Costa Rica”

Al respecto de la salud de su madre, quien fue diagnosticada con cáncer, pero mientras le hacían estudios para intervenirla los doctores notaron que ya no tenía nada, el joven dijo: “Yo con mi mamá tengo relación de madre e hijo, no tanto de las otras cosas (negocios), y yo a mi mami, a mi me cuenta lo que está pasando, pero literalmente yo me enteré con el video, a mi me hablaron en la madrugada y me dicen ‘Christian, su mamá se puso muy mala, toma un vuelo para acá, para Guadalajara’, y ahí me enteré y fue al día siguiente que subió el video y mejoró”, informó Agencia México.

Sin embargo, al hablar de sus nuevos proyectos y reconocer que le interesa dedicarse al mundo de sus tatuajes, el intérprete recordó una reciente entrevista donde le preguntaron por el tatuaje de los ojos de Belinda, y respondió entre risas: “No, es que yo en el elevador dijeron ‘¿cuál es el tatuaje que más te ha dolido?’, y yo dije ‘los tatuajes del alma’, pero lo dije jugando y no me acordaba, ya después pensé y recordé ‘ah, sí dije eso’, pero no me preguntaron de nada”.

Ante la pregunta sobre si se borró tatuajes de amor, haciendo alusión a los que se hizo en honor a la española, Nodal desveló la gran incógnita. “Me tatué, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas, e hice un diseño completo de pecho”.

Sobre el comentario de si borró el diseño que se había hecho por amor y lo cambió por uno que significara libertad, Chris explicó: “No, de gusto… (voy a hacer el estudio de tatuaje) porque tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo punto medio, ese es el tema conmigo, entonces los tatuajes es un tema que a mi me apasiona desde chico y siempre he querido como formar parte, y ya aprendí a tatuar, tatué a Adamari, una amiga que quiero mucho y un mensaje super bonito de su hija, entonces me encanta eso y he tatuado a amigos también”.

Finalmente, el artista manifestó su deseo de guardarse el motivo de su ruptura con Belinda, aunque dijo encontrarse perfectamente en el aspecto personal. “Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó… (se queda privado) ¡claro!”, remató.

