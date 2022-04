Aurora Cárdenas, supuesta novia de Nodal, impone moda con entallados pantalones de piel | FOTOS

Christian Nodal sigue dando de qué hablar pues tras su ruptura con Belinda ha sido captado con diferentes mujeres en una actitud romántica, aunque hasta el momento no se ha confirmado una relación una de las bellas jóvenes que le robó el corazón fue identificada como Aurora Cárdenas.

Algunos fans del intérprete de "Botella tras botella" han señalado que estaría saliendo con más de una joven para intentar olvidar a Belinda, aunque sería la empresaria mexicana quien ha logrado conquistar el corazón del cantante por su impactante belleza e inteligencia.

Te puede interesar: ¿Se aumentó el busto? Belinda levanta sospechas de cirugía con FOTO en la que luce más voluptuosa

Aurora Cárdenas no ha sido la única mujer con la que ha sido sorprendido Nodal, pues también se le vio con su exnovia María Fernanda Guzmán tan sólo un días después de terminar con Belinda. Además, fue captado con la modelo colombiana Mariana Ríos en Los Ángeles y días después con Indra Flores en Beverly Hills.

Moda de Aurora Cárdenas

Aunque en un principio la identidad de la “nueva novia” de Christian Nodal fue un misterio, más tarde se reveló que se trataba de la empresaria Aurora Cárdenas que es experta en bienes raíces y dueña de su propia empresa “I I did it for you” de compra, venta y renta de exclusivas propiedades en México.

Se ha señalado que la pareja se habría conocido por el trabajo de Cárdenas, pues el cantante estaría buscando comprar una propiedad tras volver a México luego de vivir con Belinda por un tiempo en España debido a la filmación de la serie “Bienvenidos al Edén”.

El estilo de Aurora Cárdenas con pantalones de cuero. Foto: Instagram @auroracardenas

Te puede interesar: 'Los Belifans son mis mejores abogados': ¿Nueva indirecta de Belinda a Nodal por culpa del anillo?

Aunque en redes sociales los internautas llenaron de halagos y piropos a Cárdenas por su arrolladora belleza, pues la joven demostró tener un impecable gusto por la moda que presume con atuendos de impacto siempre en tendencia perfectos para mostrar su figura.

Como los ajustados pantalones efecto piel que se han convertido en un favorito de la temporada y prometen desterrar a los jeans, esto debido a que se pueden lograr diferentes estilos como el elegante que lleva la joven empresaria usando una camisa con un toque girly al llevar mangas color rosa.

Aunque también se puede llevar un estilo más arriesgado y rockero al usar unos pantalones de cuero con una camisa sin mangas, mismas que están de moda con estampados de bandas que pasaron a la historia en los 80 y 90.

SIGUE LEYENDO:

Amely, hermana de Christian Nodal, enciende las redes al mostrar todos sus tatuajes: FOTOS

Sorprenden juntos a Nodal y Adamari López; así lucen "tomados" de la mano, ¿son novios? | FOTO

¡Un lujito! Esta es la camioneta de más de 2 MILLONES de pesos que compró Christian Nodal: FOTOS