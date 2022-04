¿Se aumentó el busto? Belinda levanta sospechas de cirugía con FOTO en la que luce más voluptuosa

Han pasado casi dos meses desde que Belinda y Christian Nodal pusieron fin a su compromiso y aunque la cantante se ha enfocado en su carrera no ha evitado ser blanco de la polémica, como sucedió con su más reciente foto que despertó rumores de una nueva cirugía estética.

La intérprete de "Luz sin gravedad" se ha mostrado distante sin mencionar detalles sobre los motivos de su ruptura con el cantante de regional mexicano, contrario a lo que sucede en su carrera como actriz que retomó luego de un largo tiempo con la serie de Netflix "Bienvenidos al Edén".

La cantante, de 32 años, se ha dejado ver en diferentes eventos de moda y como el rostro de importantes marcas que la han elegido por su impactante belleza. Aunque en esta ocasión algunos de sus fans cuestionaron si se habría sometido a una cirugía estética para levantar el busto.

Belinda posa con un abrigo Versace y desata rumores de una cirugía estética. Foto: Instagram @belindapop

Y es que Belinda se dejó ver con un abrigo de Versace de colores con el que dejó al descubierto parte de sus hombros y dando forma a un pronunciado escote con el que mostró su envidiable figura. Aunque algunos aseguraron que se trataba de un "arreglito", otros la defendieron señalando que su belleza era natural y que se trataba del efecto por la forma en que tiene los brazos.

Belinda se aleja de México

La actriz de "Cómplices al Rescate" decidió quedarse en España por un tiempo tras su ruptura con Nodal, donde ha contemplado continuar con su carrera como actriz y retomar la de cantante con algunas colaboraciones. Aunque no ha dado más detalles, ha mencionado en diversas entrevistas sentirse en un buen momento para seguir adelante.

Todo parece indicar que el intérprete de "Botella tras botella" planea seguir los pasos de su expareja, pues durante un live en su cuenta de Instagram expresó su deseo de vivir en Estados Unidos para poder gozar de los lujos que le ha dado su carrera como cantante ya que en México esto no le habría sido posible.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives; todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gusta que no había privacidad”, dijo el cantante.

Sobre el supuesto conflicto legal que comenzarían por el anillo de compromiso de más de 3 millones de dólares que le entregó a Belinda, el cantante dejó ver que no tiene intenciones de pedírselo y que no planea tomar medidas contra quien fuera su gran amor.

