Christian Nodal va por el K-Pop, revela colaboración con BLACKPINK y MOMOLAND

Christian Nodal, uno de los cantantes más populares del regional mexicano quiere incursionar en el K-Pop, uno de los fenómenos actuales en la música. El sonorense sorprendió a las fans de BLACKPINK y MOMOLAND, pues él mismo reveló que trabajará con ellas.

No es la primera vez que el K-Pop se fusiona con los cantantes mexicanos, pues el trío Reik participó en "One More Time" junto a Super Junior. MOMOLAND hizo lo suyo con Nati Natasha y Lisa de BLACKPINK cantó junto a Ozuna con "Sxy Girl", por lo que ahora le toca a Nodal poner el sabor mexicano.

En redes sociales se hizo viral el nombre del cantante, pues las llamadas BLINK y Merry-Go-Round, se sorprendieron con la noticia, además confirmaron los rumores al descubrir que MOMOLAND ya sigue a Christian Nodal en Instagram y el CEO de su agencia informó que tendrán promociones en Sudamérica durante el 2023.

Nodal revela sus planes con BLACKPINK y MOMOLAND

A través de una transmisión en vivo, Christian Nodal aseguró que hará algo junto a MOMOLAND y BLACKPINK, el clip fue compartido en redes sociales ante la expectativa y emoción de las fans del K-Pop, quienes ya se imagen una balada muy al estilo del cantante.

Algunas creen que se pudo haber confundido de nombre entre las girls band, pero también existe la posibilidad de que trabaje con ambas por separado. Hasta ahora, no hay mayores detalles de la colaboración K-Pop de Christian Nodal con MOMOLAND y BLACKPIK. El cantante podría cantar en español o inglés, mientras que las idols en coreano o incursionar en este idioma por primera vez.

Otro rumor apuntaba a que MOMOLAND trabajaría con Gloria Trevi, pero fue desmentido de inmediato, aunque la agencia del grupo, MLD Entertainment? , reveló que uno de sus artistas trabajará con la "Madonna de México".

