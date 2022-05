La película más ESPELUZNANTE está en HBO Max; recaudó 45 millones de dólares |TRÁILER

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Qué ver en HBO Max

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

¿De qué trata “Una llamada perdida”?

“Una llamada perdida” sigue una historia del género de terror sobrenatural estadounidense dirigida por Eric Valette y escrita por Andrew Klavan; fue realizada bajo una coproducción internacional entre los Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania.

La producción es un remake de la cinta japonesa con la dirección de Takashi Miike con el mismo nombre, la cual tuvo lanzamiento en 2003, y también está basada en la novela Chakushin Ari de Yasushi Akimoto.

Esta película sigue la historia de una joven que con sus amigos descubre un mensaje de muerte en su teléfono celular, en donde saben el momento exacto de su muerte, desde ese momento comienza a buscar la forma de salvar su vida porque tiene solamente dos días; también descubren una maldición que la rodea a ella y a sus amigos.

