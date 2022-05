La película más vista en Netflix hoy que te logrará INSPIRAR para superar rencores del pasado |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Una nueva película en Netflix

La plataforma de audiovisuales cuenta con una gran variedad de películas, series y documentales con diversas temáticas y géneros, así como diferentes historias.

Esta plataforma se ha consolidado como una con mayor cantidad de contenido original creado en la actualidad, misma que trabaja para conseguir las mejores cintas y series.

Y como lo hace mensualmente, el contenido se va diversificando, por lo que actualmente se encuentran diversas películas de estreno dentro del Top 10 de las cintas más vistas en México.

¿De qué trata "En la Toscana"?

Se trata de la cinta “En la Toscana”, la cual consta de un drama sueco, el cual combina el romance con la gastronomía y la belleza de diversos paisajes italianos con la dirección cinematográfica de Mehdi Avaz.

“En la Toscana” se estrenó el 18 de mayo de 2022 a través del amplio catálogo de Netflix, bajo la producción de Rocket Road Pictures y SF Studios, con la fotografía de Michael Sauer Christensen y música de Thomas Volmer Schulz.

Esta película sigue la historia de un hombre que vive diversos traumas de su pasado que no lo dejan avanzar, sin embargo, su vida cambia cuando le surge un viaje a Toscana en Italia, donde conoce a una mujer que le muestra otra perspectiva de la vida, por lo que de esta forma podrá enfrentarse a sus problemas, incluso aquellos con los que guardaba rencor.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica alojada en la gigante de streaming dentro del Top 10 de las más vistas en México hoy:

