Las 3 películas más DESGARRADORAS para ver durante la tercera semana de MAYO; te encantarán y están en Netflix

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Es así como en esta ocasión hemos creado la selección de tres películas alojadas actualmente en el amplio catálogo de Netflix, las cuales podrás disfrutar durante la tercera semana de mayo 2022 en compañía de tus seres queridos como amigos o familiares; a continuación te las mostramos:

Conociendo a Ray

La cinta estadounidense fue dirigida por Gaby Dellal, escrita por Nikole Beckwitt y protagonizada por Elle Fanning, Naomi Watss, Susan Sarandon, Tate, Donovan y Sam Trammell.

Del género drama y comedia familiar, “Conociendo a Ray”, nos cuenta la historia de tres generaciones de mujeres; Ray es una adolescente transgénero al comienzo de su transición de género, situación que cambiará la perspectiva de su familia conformada por mujeres.

Una de las situaciones más complicadas es cuando Maggie, personaje interpretado por Naomi Watts, deberá localizar al padre biológico de Ray para poder obtener el consentimiento legal para iniciar la transición de su hijo en común. Y por último, su abuela Dolly, quien es lesbiana, deberá comprender y sobre todo aceptar que Ray cambiará y que se tratará de un nieto y no una nieta.

¿De qué trata "Nuestro padre"?

“Nuestro padre”, sigue una historia perturbadora sobre un caso real de un famoso doctor llamado Dr. Donald Cline, quien dedicó gran parte de su vida a casos de fertilidad en los setenta y ochenta, pero a través de engaños, pues durante su tiempo activo como médico se aprovechó de decenas de mujeres para inseminarlas con su propio esperma, específicamente de 36 mujeres infértiles.

A sus víctimas las logró engañar diciéndoles que el esperma provenía de residentes de su clínica o de donantes anónimos, pero con el tiempo los hijos biológicos del hombre cayeron en cuenta de la situación y de hecho una de ellas decidió relatar esta historia de investigación para que el médico confiese lo que hizo y admita que no estuvo bien.

¿De qué trata “Gimme Shelter”?

Se trata de la película “Gimme Shelter”, la cual fue escrita y dirigida por Ron Krauss, misma que pertenece al género drama y que contó con las actuaciones de Vanessa Hudgens, Rosario Dawson, y Brendan Fraser.

“Gimme Shelter”, sigue la historia de una joven que lleva una vida complicada con su madre, quien está orillada al mundo de la drogadicción y a la violencia, lo cual cansa a su hija a tal grado de huir con su padre, quien la rechaza cuando se entera de que está embarazada.

