La película que te hará valorar más tu vida y a los que amas está en HBO Max; recaudó 90 millones de dólares |TRÁILER

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Qué ver en HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión te recomendamos la cinta “Old” o “Viejos” en Latinoamérica, misma que se encuentra dentro del género suspenso y que actualmente está disponible en el catálogo de HBO Max.

Esta producción fue escrita, dirigida y producida por M. Night Shyamalan, inspirada en la novela gráfica Castillo de arena, de Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters; esta versión cuenta con las actuaciones de Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Abbey Lee.

¿De qué trata "Viejos"?

“Viejos”, sigue la historia del matrimonio conformado por Guy y Prisca, quienes viajan con sus hijos como las últimas vacaciones familiares antes de divorciarse; los miembros de ésta deciden visitar una playa apartada donde encuentran a otros tres grupos de personas: un rapero y una acompañante, un cirujano y su esposa e hijos, y un matrimonio.

Y aunque todo iba tranquilo, descubren el cuerpo de uno de los acompañantes; desde ese momento comienzan a ocurrir diversos eventos inesperados y extraños, en donde los niños se convierten en adolescentes, y los adultos en viejos.

