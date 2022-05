Karla Díaz confiesa incómodo momento con Roberto Palazuelos; ¿qué sucedió?

Las redes sociales han sido plataformas donde las gente común y famosos han encontrado como lugares para trabajar y con ello obtener ingresos, por este motivo no es extraño que muchos tengan hoy en día mucho éxito fuera de la televisión como Yordi Rosado o los "Miembros al Aire"; sin embargo, Karla Díaz también ha brillado a través de "Pinky Promise".

La integrante del grupo "Jeans" explicó justo en el programa conducido por Jorge "El Burro" Van Rankin, Paul Stanley y Raúl Araiza que ella comenzó su proyecto durante la pandemia y aunque su idea era hacer algo sencillo, terminó siendo todo un hit, pues maneja un concepto donde hay comida y "shots" para que sus invitados la pasen bien durante la charla-entrevista.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues también ha tenido algunas amargas experiencias, como la ocasión en la que Roberto Palazuelos acudió tras ser invitado, pero no todo salió como esperaban.

¿Qué fue lo que dijo Karla Díaz de Palazuelos?

Tanto Roberto Palazuelos como "El Burro" acudieron como invitados al canal de YouTube de la cantante, pero el empresario llegó tarde por lo que ellos terminaron ambientándose con unos tragos coquetos.

Todo iba bien hasta que la misma Karla Díaz aseguró que el empresario es una persona "apretada", a pesar de que expuso varias cosas. De igual manera, parece que el "Diamante Negro" expuso algunas cosas de más y no hubo una edición para cuidarlo, algo que le dijo el conductor.

"Hay una edición. Cuando salen del programa y ya con los drinks es: 'si hay algo que no te gustó, que te sientas muy expuesto lo quitamos'. Yo quiero que regresen después, no los aviento y dejo que queden mal", reveló Díaz, pero explicó que no ocurrió con Palazuelos porque él lo permitió.

"Nunca dijo nada, el nunca me habló, tiene mi celular aparte. Palazuelos tú muy mal (señalando a la cámara), o sea, él me pudo haber hablado. No me dijo nada, él contestó todo", mencionó para sorpresa de todos lo conductores de "Miembros al aire".

SIGUE LEYENDO:

¿La tienes? Estas monedas de 5 pesos cuestan hasta 30 mil pesos | VIDEO

Natalia Téllez le dice a Galilea Montijo por qué se alejó de ella: 'Yo tengo una parte muy tóxica | VIDEO

Gaby Platas le toca los senos a Mariazel en juguetón TikTok; la española quería 'un retoque' | VIDEO