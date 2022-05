“Tiene la razón y guardo silencio”: Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Sylvia Pasquel tras críticas por Silvia Pinal

Tras el regreso de Silvia Pinal a los escenarios se dividieron opiniones, pues mientras unos aplaudían que siguiera activa, otros mencionaron que era una figura grande como para terminar en una obra de teatro infantil, además de que su estampa ya no debía de ser exhibida ante el público.

De entre los medios de comunicación y periodistas que tuvieron éste pensamiento, destacó el de Gustavo Adolfo Infante, quien es uno de los referentes más importantes dentro de la prensa rosa. Sin embargo, sus críticas a la familia de la diva de la época de oro del cine mexicano provocaron que se pronunciara Sylvia Pasquel, hija de la actriz.

"Yo les agradezco que reconozcan que sí estuvo mal... ya no importa lo que digan de mi y de mi hermano, que ya de plano nos tienen en un concepto que ya pa' qué les digo. La revista TVNotas a tiro de piedra todas las semanas es contra mi familia o hablan mal de Luis Enrique o Mayela o Alejandra o yo o mi mamá está senil, nunca dicen algo bonito de mi familia y sí somos una bonita familia. Sí nos queremos y sí nos llevamos bien, pero ya estuvo suave", mencionó.

Al periodista le mandó el siguiente mensaje:

"En el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, es que es una tras otra, tras otra, tras otra. En todos los programas está hable y hable y hable. Y sabes qué Gustavo, perdóname pero tú no tienes derecho a opinar como opinas... Ni siquiera estás enterado de que estoy haciendo una serie... Sí, tengo trabajo, no necesito que me paguen, no necesito que me chantajén con dinero para que mi mamá tenga un momento de alegría y felicidad. Si no te gusta lo siento, pero tú ni mantienes a mi mamá, no estás aquí viviendo con ella el día a día. No están con ella cuando está triste, no están con ella cuando está deprimida", dijo con palabras severas.

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Adolfo Infante?

Tras finalizar el mensaje de Sylvia Pasquel, el comunicador comenzó diciendo que la razón le asiste a la actriz y aceptó que se ha extralimitado en querer cuidar la imagen de Silvia Pinal; sin embargo, también dijo que no está con ella al día a día, por lo que le envió una sincera disculpa.

"La señora Pasquel, reclamo este comentario que me hace a mi: tiene toda la razón y yo doy un paso para atrás, guardo silencio porque no quiero lastimar a la familia. Yo sí pensé que la estaban obligando a la señora Silvia Pinal, pero lo que entiendo y lo que veo es que Silvia quiere hacer esta obra... quiere estar trabajando y si ella lo quiere hacer yo ofrezco una disculpa. Si mis comentarios fueron hirientes, Sylvia Pasquel quiero que me disculpes porque yo sabré cómo cuidar a mi mamá", dijo el periodista.

Por otro lado, recordó que la amistad con la familia se rompió desde el momento en que viajó a Estados Unidos para entrevistar a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y generó una enorme controversia tras revelar acciones indebidas de parte de su abuelo Enrique Guzmán.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz y Celia Lora elevan la temperatura con coquetos bikinis en Playa del Carmen | FOTO

El "Capi" Pérez, Cynthia Rodríguez y Kristal Silva enamoran con baile al estilo merengue | VIDEO

Silvia Pinal: ¿Cuál es su estado de salud y qué provocó que se le subiera la presión? | VIDEO