Disney Plus: estas 6 series de Marvel ya tienen fecha de estreno en la plataforma de streaming

Luego de que el 1 de marzo salieron del catálogo de Netflix las series de Daredevil y Punisher, la plataforma de streaming Disney Plus confirmó la fecha en que llegarán estas producciones de Marvel a su lista para que sean vistas por los fanáticos de estos personajes.

Será a partir del próximo 29 de junio cuando Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher arriben a la plataforma de Disney Plus, las cuales han recibido opiniones positivas por parte de los críticos y los fanáticos.

El único problema que tendrá la llegada de estas aclamadas series es que al ser para público mayor de 14 años, contará con algunas restricciones para el público más joven, por lo que si tu cuenta tiene el control parental, te recomendamos que lo muevas en el perfil que más utilices.

Disney Plus publicó las series y la fecha en la que llegarán a la plataforma. Foto: Disney

Cambia la configuración parental de tu perfil de Disney Plus

Debido a que estas producciones se hicieron originalmente para Netflix, no había restricción alguna, pero cuenta con algunas escenas violentas y con sangre, por lo que si no quieres que los más pequeños del hogar las vean, te recomendamos cambiar la configuración parental.

Sólo tienes que entrar a tu perfil, busca el apartado de control parental y modifica que se pueda mostrar el contenido para personas mayores a 14 años.

Una vez hecho esto, lo único por lo que te tienes que preocupar es por elegir la primera serie que verás, porque todas son dignas de realizar un maratón.

