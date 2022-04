Gal Gadot protagonizó esta película que fue prohibida en algunos países; te decimos dónde verla

A poco más de dos meses de haberse estrenado en los cines de México, la más reciente película que fue protagonizada por Gal Gadot llegó a una de las plataformas de streaming más importantes. Este hecho que ya es algo común, habría pasado desapercibido, si el filme no hubiera sido prohibido en varios países.

El filme es la continuación de una entrega que llegó en 2017 y generó más de 351 millones de dólares durante el tiempo que estuvo en taquilla, lo que se podría deber a la trama y a la gran cantidad de estrellas de Hollywood que formaron parte del elenco.

Muerte en el Nilo (Death on the Nile) está basada en la novela homónima de la escritora de Agatha Christie, cuyo título que se publicó en 1937 y está ambientado en la época de la Primer Guerra Mundial.

La película fue dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, además de contar con un electo de primera, en donde destacan los nombres de: Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening y Sophie Okonedo.

Durante el tiempo que estuvo en exhibición logró recaudar poco más de 136 millones de dólares, cifra que sería mucho menor a su predecesora.

Gal Gadot, motivo de la prohibición

De acuerdo con información que dio a conocer la cadena 20th Century Studios, el filme habría sido prohibido en dos países de medio oriente, entre los que están Líbano y Kuwait.

Sin embargo, ¿cuál podría ser el motivo de su prohibición? Al parecer estos dos países tomaron la decisión de no distribuir la película por la situación política que tiene Gal Gadot, quien habría servido durante dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel, nación que tiene un conflicto desde hace mucho tiempo con Palestina.

A pesar de que la actriz ha mostrado su postura en contra de esta guerra que tiene Israel con Palestina, para Líbano y Kuwait no fue suficiente, ya que la mayoría de sus ciudadanos son árabes. Ante este complicado panorama, prefirieron simplemente evitar la proyección de la cinta en los complejos, aunque no han dado a conocer si Muerte en el Nilo (Death on the Nile) estará disponible en Disney Plus, plataforma a la que llegará el filme en aquel territorio.

Por otro lado, en México ya está disponible esta película a través de la plataforma de Star Plus, aunque si prefieres verla en pantalla grande, todavía tienes oportunidad de encontrarla en algunas de las salas de cine del país.

