Netflix: la película en la que Daniel Craig y Tom Hardy triunfaron antes de ser James Bond y Venom

Antes de que Daniel Craig y Tom Hardy se convirtieran en James Bond y Venom, respectivamente, los actores trabajaron juntos en un impactante filme que catapultó su carreras en 2004, y que actualmente la puedes ver en la plataforma de streaming de Netflix.

En 2004 el director Matthew Vaughn sólo era reconocido por su trabajo como guionista y productor, pero fue en ese año que estrenó su ópera prima: Layer cake, la cual estuvo protagonizada por Daniel Craig, Michael Gambon, Tom Hardy, Jamie Foreman, Sally Hawkins y Sienna Miller.

El filme fue de bajo presupuesto y sólo contó con un total de 6.5 millones de dólares, por lo que sólo llegó a una cantidad limitada de cines en todo el mundo. Sin embargo, los críticos le dieron una excelente calificación y la con el tiempo se ha ganado su reconocimiento dentro de la historia.

Daniel Craig consiguió su audición para James Bond gracias a este papel. Foto: Archivo

Así impactó en la carrera de Craig y Hardy

De hecho, la actuación de Craig fue aplaudida y fue lo que le ganó el boleto para ser considerado para reemplazar a Pierce Brosnan en el papel de James Bond, rol que conseguiría y en 2006 aparecería como el nuevo agente 007.

Mientras que en el caso de Tom Hardy ayudó para colocarlo en el radar de más directores, aunque lo consideraron un poco joven debido a que en ese momento tenía tan sólo 26 años de edad. Pero logró participaciones en Marie Antoinette, Sucker Punch, RocknRolla y Bronson, pero sería hasta el 2010 cuando llegaría el papel que lo llevaría al estrellato con El Origen (Inception).

¿Por qué ver Layer Cake?

La opinión general de los críticos de cine fue positiva, mientras que los sitios especializados como Rotten Tomatoes le dio una calificación aprobatoria de 80 por ciento, mientras que Metacritic le dio un puntaje de 73 por ciento.

Algo que destacaron las opiniones generales fue que la película no se esforzaba por ser "inteligente", mientras que las actuaciones se notaban naturales y fluidas, la historia lleva al público a escenarios "reales", crudos y fuertes, pero buscan impactar principalmente.

Por otro lado, agradecieron que Matthew Vaughn no quisiera copiar el estilo de las dos películas que produjo previamente: Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, sino que apostó principalmente por su propio estilo.

Cuando apareció en Layer Cake, Tom Hardy tenía tan sólo 26 años. Foto: Archivo

¿De qué trata la película?

Después de haber acumulado una considerable cantidad de dinero, un vendedor de cocaína londinense (Daniel Craig) se dispone a abandonar Inglaterra y comenzar una nueva vida.

Sin embargo, sus planes no coinciden con los de su jefe Jimmy Price (Kenneth Cranham), que quiere encargarle un último trabajo.

Este vendedor londinense, quien todo el tiempo se mantuvo en anonimato, verá en riesgo su vida al relacionarse con personas que no conoce y que más que ayudarle le estorban, por lo que plan de abandonar el negocio de las drogas no será tan fácil como creía y hasta podría estar en riesgo su vida.

Esta impactante película que tiene varios giros inesperados y que llevarán al espectador a estar al borde del asiento, es una de las mejores opciones para ver en Netflix, por lo que te recomendamos verla.

