James Bond: ¿Tom Holland será el nuevo Agente 007 e Idris Elba, el villano de la próxima película?

Tras 15 años de ser el agente más importante del cine, Daniel Craig dijo adiós al personaje de James Bond con la película Sin tiempo para morir (No Time to Die), la cual se estrenó en México y el mundo a inicios de octubre; a mes y medio de distancia se ha convertido en la cinta más taquillera de Hollywood este 2021 con 733 millones de dólares recaudados, sin duda una gran despedida para el actor británico de 53 años.

A los productores de la exitosa saga del famoso y seductor Agente 007 les preocupa encontrar al nuevo súper espía, aunque no será prioridad sino hasta el año entrante; no obstante, los candidatos no han sobrado: algunos medios han puesto sobre la mesa los nombres de Ryan Reynolds, Tom Hardy, Henry Cavill, Dawyne "The Rock" Johnson, Tom Hiddleston, Luke Evans y Regé-Jean Pagé como posibles candidatos a suplir a Craig, y lo cierto es que a ninguno de ellos le desagradaría la idea.

Sin embargo, hay un actor británico muy joven -pero experimentado- que también sueña con convertirse en el próximo James Bond y ese es Tom Holland, quien si bien ya lleva varios años en el mundo del cine, saltó a la fama internacional por ser el más reciente Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor de 25 años actualmente se encuentra promocionando Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de su saga en solitario, y quizás la última portando el traje del superhéroe arácnido, ya que con esta cinta finaliza el contrato que tenía con Marvel Studios.

Durante una entrevista con la revista GQ, con motivo de la promoción de este nuevo filme que llega a los cines el próximo 15 de diciembre, Tom Holland dijo que no tiene claro qué será de su futuro tras el estreno de No Way Home, pero el actor Jacob Batalon, quien da vida a Ned, el mejor amigo de Peter Parker, no tuvo reparos en decir que el actor sueña con ser James Bond y que no para de hablar sobre ello.

Este actor sería el próximo villano en la saga

Antes de que se estrenara No Time to Die, ya sonaban muchos nombres que podrían ocupar el lugar que dejaría James Bond este año. Y uno de ellos fue el del experimentado actor inglés Idris Elba, a quien recordamos por sus actuaciones en importantes cintas como Suicide Squad, Titanes del Pacífico, Thor, Mandela y Gángster Americano, entre otras.

Aunque sin duda el actor de 49 años cumple con todos los requisitos para ser el próximo Agente 007, lo cierto es que ya dejó en claro que no será el próximo James Bond. Pero nadie dijo que no querría ser villano en esta importante saga de acción, pues de acuerdo con The Sun, Idris Elba ya estaría en conversaciones para ser el antagónico de la siguiente película.

Una fuente dijo a dicho medio británico que el actor ya tuvo conversaciones "informales" con el estudio y le dijeron que hay un papel para él en la próxima pelícuyla de Bond, si lo quiere. "No será el principal pero reconocen la atracción y respeto que él impone, por lo que quieren trabajar con un personaje completamente original", dijo.

Esta fuente habría dicho a The Sun que aunque es muy prematuro, todo parece indicar que se tratará de un villano.

