Venom 2: Protagonista se agarra a golpes con un hombre en plena semana de estreno de la película

Esta semana por fin llegó a los cines mexicanos Venom: Let there Be Carnage, la secuela de la película de 2018 interpretada por el actor inglés Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams y Naomie Harris. En esta ocasión el simbionte Carnage será el antagonista de la cinta inspirada en los cómics de Marvel.

En la primera película Eddie Brock (Hardy) es el protagonista y se cuenta cómo comenzó la relación con el simbionte Venom, ahora que ya está posicionado el personaje, es momento de que demuestre su poderío ante uno de sus iguales: Carnage, quien se implantará en Cletus Kasady, el psicópata que tuvo un papel secundario en la primera entrega.

¿Qué pasó con el actor que da vida al simbionte?

Cletus Kasady/Carnage es interpretado por el actor Woody Harrelson, quien en esta ocasión tendrá más relevancia -al nivel de Tom Hardy- y por ende, estará en el ojo de los medios de comunicación y críticos de cine. Es por eso que en plena semana de estreno de Venom 2, el también actor de True Detective ha sido tema de conversación luego de protagonizar un altercado en un hotel de Estados Unidos.

The Washington Post informó que la noche del miércoles, el histrión de 60 años se encontraba en el bar del Hotel Watergate, ubicado en D.C., cuando supuestamente un hombre que había bedido de más había fotografiado a Harrelson y su hija, por lo que el también activista se acercó y le pidió que borrara el material.

Sin embargo, el hombre se negó y se abalanzó contra él, fue ahí cuando comenzó el enfrentamiento en la terraza del famoso hotel de Washington, ya que el actor evidentemente respondió la agresión.

Hasta el momento, no se ha levantado cargos por el incidente, pero todo parece indicar que se terminará confirmando que el protagonista de Venom 2 actuó en defensa propia.