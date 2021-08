Nuevo tráiler de "Venom: Let There Be Carnage"’ muestra al antihéroe en todo su esplendor

Esta mañana Sony Pictures reveló el segundo y último tráiler de "Venom: Let There Be Carnage", la segunda entrega de la franquicia del antihéroe protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson, donde por fin se muestra al gran villano de la película en todo su esplendor.

Venom 2, es una de las cintas más esperadas de esta segunda parte del 2021. Hay que recordar que en la primera entrega, la cual se estrenó a finales del 2018, fue un éxito inesperado.

La película recibió críticas variadas, sin embargo en su mayoría positivas a partir de la participación de Hardy junto a Michelle Williams, quienes vuelven para esta nueva entrega.

"Venom: Let There Be Carnage"

Este el el nuevo avance de Venom 2

En este último avance de Venom 2, por fin tenemos más de lo que pasará con Carnage (interpretado por Woody Harrelson), pues pudimos ver como Cletus Kasady, un psicópata que cumple una condena en prisión, se convierte en uno de los villanos más temidos para Venom.

Hablando de las escenas del trailer, ahora sabemos que luego de que Cletus muerde a Eddie, este logra entrar en contacto con el simbionte Carnage, quien no solo es mucho más fuerte que Venom, sino es más retorcido al usar muchas clases de armas.

En este video también podemos ver un nuevo laboratorio que tiene a más personas que podrían ser los huéspedes de muchos otros simbiontes.

“Venom: Let There Be Carnage” se estrenará el próximo 24 de septiembre en cines. La cinta es dirigida por Andy Serkis, y está protagonizada por Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams y Naomie Harris.