Netflix se adelanta en la guerra del streaming; firma acuerdo con Sony Pictures

La guerra de los servicios de películas y series por streaming apenas ha comenzado y Netflix quiere tomar la delantera. Y es que firmó un acuerdo con Sony Pictures para que las nuevas películas de la casa productora lleguen en exclusiva a Netflix tras haberse estrenado en el cine.

De acuerdo a un reporte al que tuvo acceso The Wall Street Journal, el contrato multi-anual comenzará con la lista de películas de Sony para 2022; aunque se desconoce la cantidad de filmes comprometidos. El trato durará cinco años y Netflix desembolsará alrededor de mil millones de dólares a Sony durante cuatro años.

Sony puede hacer un acuerdo de ventanilla única como este porque no tiene su propia plataforma de streaming como Disney Plus o HBO Max.

¿Qué significa esto?

Pues Netflix podría haber asestado un golpe contra sus rivales, pues futuras películas de Spider-Man como Into the Spider-Verse 2 aterrizarán en Netflix después de estar en las salas. No está claro si Spider-Man: No Way Home de Tom Holland está incluido en el trato, pero se reporta que no.

Otros personajes de Marvel de los que Sony todavía tiene los derechos, como Morbius de Jared Leto y Venom de Tom Hardy, además de cintas como Uncharted de Tom Holland, Bullet Train y más. También se incluirán las creaciones de los satélites como Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems y TriStar Pictures.

Recientemente Netflix también se hizo de los derechos de la secuela de Knives Out, por una suma de $450 millones de dólares.

¿Será en todo el mundo?

De momento este pacto sólo cubre los Estados Unidos y no se han dado detalles de otras regiones. Y se cree que tendrán que pasar unos nueve meses después de una presentación en cines para que los largometrajes lleguen a la plataforma.

