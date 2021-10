¿Qué significa la escena postcréditos de "Venom 2: Let There Be Carnage" y cómo se vincula con el UCM?

Este miércoles es el estreno mundial de la película de Sony Pictures y Marvel Studios “Venom 2: Carnage Liberado'' (Venom 2: Let There Be Carnage), la cual ha traído con ella decenas de nuevas dudas sobre las misteriosas escenas post créditos y cómo estas se podrían vinculan con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Hay que recordar que en la primera entrega de la saga, hubo un enfrentamiento entre Carnage y Venom, que ya causó un eco en el mundo. luego de que no se esperaba mucho de ella y al final fue todo un éxito y ahora esta nueva cinta se convirtió en el estreno más taquillero tras la pandemia, pues en su país de origen, alcanzando los 11 millones de dólares en ventas de boletaje.

Por otro lado en las primeras críticas dicen que Venom 2 es una cinta totalmente superior a la primera entrega, lo cual deja entrever que espera que haya al menos una película más. Ahora sobre esta nueva cinta se está hablando mucho de sus escenas postcréditos, por tal razón a continuación te hablamos sobre ellas.

Alerta de Spoilers: Esto es lo sabemos sobre Venom y UCM

Apenas se filtró una de la escenas postcréditos, dónde se confirma que Venom y Spider-Man estarán en el mismo universo, aunque no se dejen ver juntos en primera instancia de manera directa.

Ante esto no se descarta que Eddie Brock se enfrente a Peter Parker en la próxima película de Marvel Studios "Spider-Man no Way Home".

Venom ve a Peter Parker en la TV. Foto: Especial

Aunque se sabe que esto no es del agrado de Sony Pictures, pues prefieren un prólogo más extenso para el enfrentamiento de estos dos personajes.

Lo que sí sabemos es que la taquilla para la primera cinta en la que Spider-Man enfrenta a Venom en este universo será muy alta y esperada.