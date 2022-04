Yubeili disfruta la música sin olvidar la actuación

Aunque desde que era niño, Yubeili entró al mundo del entretenimiento a través de la actuación, su verdadera pasión es la música, por eso ahora concentra su energía en esta disciplina, fusionando distintos sonidos y géneros, pero siempre conservando su amor por el trap.

“La música es mi total prioridad, pero sigo haciendo actuaciones especiales, sólo agarraré proyectos que me permitan enfocarme en la música, pero me encanta actuar y no lo dejaré para nada, sólo me tomaré mis tiempos”, señaló el joven en entrevista.

Entre los proyectos más recientes que ha hecho en la pantalla, está su trabajo en la segunda temporada de “Madre solo hay dos” y regresará para la tercera, una serie que ha disfrutado mucho, porque le permite ser más natural.

En la música trabaja al cien por ciento, recientemente lanzó “Otra noche”, tema que hizo en colaboración con la revelación española del trap Maikel Delacalle y el uruguayo Falke 912, y aunque la letra es explícita, aseguró que no busca ofender a nadie.

“Creo que si algo no le gusta a la gente, simplemente no deberían escucharlo. Pero nunca escribo algo para faltarle el respeto al público, pero si algo no les gusta, mejor que se salten la canción y no pasa nada, porque también tengo baladas y siempre intento contar historias, trato de no cruzar una línea de la ofensa”, afirmó.