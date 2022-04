Vicente Fernández Jr se echa un “palomazo” con vendedor ambulante en Colombia | VIDEO

La muerte de Vicente Fernández dejó un vació en el corazón del público que lo recuerda con cada una de sus canciones, así lo demostró un vendedor ambulante que se encontró con el hijo mayor del cantante durante sus vacaciones y le pidió que cantaran juntos una canción de su padre.

Vicente Fernández Jr. se encuentra de vacaciones en Colombia junto a su novia Mariana González Padilla, quien no ha dejado de compartir los lujosos detalles de los que se han rodeado durante sus días de descanso en el lugar donde se encontraron con uno de los grandes fans del fallecido cantante.

Cartagena fue uno de los lugares que visitó Vicente Fernández Jr y mientras recorría el centro histórico de "Corralito de piedra" se llevó una gran sorpresa, pues un vendedor ambulante lo reconoció y le expresó la admiración que sentía por su padre, además se dijo un gran fan y le pidió que cantaran juntos "Acá entre nos"

La canción, que se lanzó en 1992, es una de las más famosas de Vicente Fernández por lo que el vendedor ambulante no dudó en pedírsela al hijo del cantante. El video se hizo viral de inmediato y en él se puede ver cómo la melodía llamó la atención de quienes estaban alrededor.

“Vicente Fernández no ha muerto y seguirá vivo eternamente en nuestros corazones, tengo toda la colección de 30 películas de Vicente Fernández, todas las tengo yo, todas fueron buenas", expresó emocionado el vendedor ambulante al terminar de cantar.

Polémica de la familia Fernández

Vicente Fernández Jr se encuentra de vacaciones en medio de la polémica que atraviesa su familia por la serie “El último rey: El hijo del pueblo” a cargo del productor Juan Osorio y que está basada en la biografía no autorizada del cantante escrita por Olga Wornat.

En medio de la controversia y de las demandas lanzadas por la familia Fernández, el actor Pablo Montero reveló que continúa en contacto con el hijo mayor de “Don Chente” y aseguró que se conmovió con algunas de las escenas de la serie.

“Con él que sí hablo por teléfono es con Vicente Jr (…) Le he mandado escenas, le he mandado canciones, y me ha dicho: 'Se me pone la piel chinita, se me hace un nudo en la garganta'. Me ha dicho cosas muy bonitas, con él es el único con el que he hablado", dijo Pablo Montero en un encuentro con los medios.

Aunque el productor Juan Osorio fue quien confirmó la segunda temporada de la serie, pese al rechazo de la familia del cantante, fue Pablo Montero quien dio a conocer que llegará a la pantalla chica el 16 de mayo de este mismo año.

