Trey, el hijo mayor de Will Smith del que pocos hablan y es idéntico al actor, ¿quién es y a qué se dedica?

El actor estadounidense Will Smith ha sido el tema de conversación desde la pasada ceremonia de los Premios Oscar por la cachetada que le dio al comediante Chris Rock, lo que también puso a su familia en el radar y uno de los que más llamó la atención fue Trey, el hijo mayor del actor del que pocos hablan y han surgido las preguntas, quién es y a qué se dedica.

Willard Carroll Smith, nombre real del actor que nació en Filadelfia, Pensilvania, fue ganador de la preciada estatuilla dorada en la entrega de premios que se celebró el pasado domingo 27 de marzo, sin embargo su galardón quedó opacado por la polémica situación que vivió al golpear a Rock.

El suceso ha llamado tanto la atención de las redes sociales y los medios, que la escena ya se ha convertido en juguetes y un joven decidió tatuarla en su piel, sin embargo, no sólo ha quedado en una anécdota, pues el actor ya renunció a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Smith asistió a la entrega de premios acompañado de su esposa, Jada Pinkett, pero lo que pocos recuerdan es que el actor ya había estado casado, pues entre 1992 y 1995 fue pareja de Sheree Zampino, con quien tuvo a su primer hijo, Willard Carroll "Trey" Smith III.

¿Quién es y a qué se dedica Trey Smith?

Trey Smith nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1992. Actualmente tiene 29 años, y de acuerdo con algunas biografías, es disc jockey y actor. Se dice que el joven creció en una relativa oscuridad a pesar de ser el hijo mayor de una de las estrellas más grandes de Hollywood, pues mientras sus medios hermanos, Jaden y Willow, soportaban la presión de los reflectores, él tuvo la oportunidad de disfrutar de una vida "normal".

De acuerdo con declaraciones que ha dado el actor que ganó fama con la serie "El príncipe del rap", luego de su divorció su hijo sintió que lo había traicionado y abandonado, les tomó años reconstruir relación, aunque en redes sociales se muestran una excelente convivencia, no sólo con su padre, también con la esposa de éste, Jada Pinkett y con sus medios hermanos.

La empresaria Sheree Zampino es mamá de Trey. Foto: IG @treysmith0011

Como DJ, el primogénito de Will Smith adoptó el nombre profesional AcE y está principalmente activo en el área de Los Ángeles. Trey también participó como corresponsal especial de Access Hollywood para eventos como Nickelodeon Kids Choice Awards y el estreno de la cinta "En busca de la felicidad", protagonizada por su padre y hermano.

Se dice que el joven fue la inspiración para la canción de Smith "Just the Two of Us". Fue invitado a la serie de televisión "All of Us", en un papel pequeño. En el año 2008, ingresó a la "Oaks Christian High School", en la que destacó en el futbol americano, en el equipo Junior Varsity, siendo seleccionado como el mejor jugador en un torneo.

Will Smith tiene una excelente relación con su hijo mayor. Foto: IG @treysmith0011

