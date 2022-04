Will Smith: Joven se tatúa el golpe que le dio a Chris Rock y VIDEO se vuelve viral

Fue durante la pasada ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022 cuando Will Smith se llevó la noche al aparecer en el escenario dando una bofetada al comediante Chris Rock, quien se desempeñó como uno de los conductores de la 94 entrega de premios de la Academia; la escena se volvió viral en segundos y fue tendencia mundial.

Y pese a que el hecho ocurrió hace casi una semana, el pasado domingo, el tema sigue dando de qué hablar y ahora fue gracias a que un joven decidió plasmar en tinta el momento justo del golpe y decidió tatuarlo en su piel. El resultado lo grabó el tatuador en un pequeño clip que compartió en sus redes y que ya se ha vuelto viral.

En la grabación aparece el diseño final, en donde se puede la silueta del golpe que Will Smith dio al comediante. El video fue compartido por el propio autor del trabajo; Oscar Aguilar Jr, en su cuenta de Instagram. Quien es reconocido por subir a esta red social los tatuajes que realiza, por lo que en esta ocasión hizo lo mismo y dejó sorprendidos a sus miles de seguidores.

El momento del golpe a Rock volvió viral

Momento en que Will Smith golpea a Chris Rock. FOTO: Especial

No hay duda alguna que la escena de aquella noche, en donde Will Smith agrede a Chris Rock dio al vuelt al mundo en segundos y se volvió viral en redes sociales, por lo que tal parece que este joven no quiso que se quedara en el olvido y decidió plasmarla en su piel y así recordarla.

Clip que el tatuador compartió en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

Fue en el tobillo donde decidió tatuarse el momento que Will golpeó a Rock y en el video compartido en Instagram se puede escuchar también el audio del momento de la agresión, el cual fue editado para crear un remix al ritmo de música electrónica. La publicación también se volvió viral debido a las múltiples reacciones y comentarios.

El joven decidió tatuarse el momento del golpe en su tobillo. FOTO: Especial

También generó polémica ya que hubo a quienes la decisión de plasmar ese momento en un tatuaje, así como el diseño del mismo, les pareció divertido, mientras que hubo algunos otros usuarios aseguraron que esa no había sido una buena idea y que el joven terminaría por arrepentirse después, mientras tanto el clip sigue recorriendo las redes.

Así fue el resultado final. FOTO: Especial

