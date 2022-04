Policía arrestaría a Will Smith tras golpear a Chris Rock; revela productor de los Oscar 2022

La entrega 94 de los Premios Oscar sigue dando de qué hablar por el bochornoso momento que protagonizó Will Smith cuando abofeteó a Chris Rock, pues esta vez se reveló que la policía estaba preparada para arrestar al actor al considerar el acto como agresión.

Will Packer, productor de los Oscar, reveló en entrevista para programa “Good Morning America” retomada por la agencia AP, que la policía le presentó a Chris Rock la opción de arrestar al actor y presentar cargos; sin embargo, éste se negó asegurando que "estaba bien".

Te puede interesar: 'Le pedimos a Will Smith abandonar la ceremonia pero él se negó': Academia del Oscar 2022

“Me dieron, tú sabes, ‘esto es agresión’, fue una palabra que usaron en ese momento (…) Dijeron ‘iremos a buscarlo, estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo’. Estaban exponiendo las opciones”, detalló Packer.

Chris Rock se negó a presentar cargos contra Will Smith. Foto: AP

La policía emitió un comunicado el pasado domingo luego de la ceremonia de los Oscar, en él señalan que el comediante Chris Rock se negó a presentar una denuncia y que permanecerían al tanto del avance del incidente.

Preparan sanción para Will Smith

Will Smith compartió un comunicado en sus redes sociales donde se disculpa por la agresión y asegura haber reaccionado “emocionalmente”; además, recalcó que “la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, se lee en el comunicado.

Te puede interesar: ¡Llévela, llévela! Lanzan piñata de Will Smith y Chris Rock tras pleito en los Oscar | FOTOS

Por otra parte, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas condenaron lo ocurrido con Will Smith e informaron que se iniciarán procedimientos disciplinarios contra el también ganador del Oscar por lo que podría ser suspendido o expulsado, aunque también se contempla quitarle el galardón.

"Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente", señala la Academia en su comunicado.

SIGUE LEYENDO:

Eugenio Derbez: ¿El actor pagó por estar en los Premios Oscar 2022? Ésta es la razón que lo afirma | VIDEO

Jada Pinkett se burló de cachetada de Will Smith a Chris Rock; VIDEO inédito muestra su reacción

"Estoy procesando lo que pasó": Chris Rock rompe el silencio tras agresión de Will Smith