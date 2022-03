¡Llévela, llévela! Lanzan piñata de Will Smith y Chris Rock tras pleito en los Oscar | FOTOS

Hace unos días en la entrega de los Premios Oscar, Will Smith se hizo noticia a nivel mundial. Y no fue por haber ganado el Oscar a mejor actor, sino por la escena que protagonizó junto a Chris Rock. Después de ese momento han surgido muchas reacciones, por ejemplo, la esposa de Will Smith ya dio declaraciones, Chris Rock ofreció disculpas y Will Smith ya tiene su muñeco de acción coleccionable.

Pero las cosas no se quedaron ahí y las consecuencias por ese acontecimiento siguen dándose. Ahora, en Fecbook se hizo viral la historia de una tienda de piñatas que ya tiene a los personajes que se hicieron noticia el domingo pasado. Hablamos de Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett. Con la misma vestimenta con la que estuvieron en la entrega se les puede ver en el modelo de la piñata.

Hay que recordar que Chris Rock hizo una broma durante la ceremonia de los Oscar, en la que dijo que esperaba con ansias la participación de Jada Pinkett en la secuela de J.I. Jane, la mujer militar que tiene la cabeza rapada. Obviamente hacía referencia a la enfermedad de alopesia que padece la esposa de Smith.

La piñatería hizo un modelo de Will Smith y su esposa

FOTO: Facebook

También tienen piñata de Chris Rock

La misma tienda, también hizo la piñata de Chris Rock. Ahí hicieron muy notoria la cara del actor y comediante, porque no sólo se burlaron del problema de habla que tiene, sino del golpe que le tiró el ex Príncipe del Rap. Es muy notorio en el rostro de la piñata y en la cuenta de Facebook de la tienda escribieron muchos comentarios al respecto.

La mayoría de los comentarios son de aprobación, reconociendo la creatividad de la tienda de piñatas. Algunos aseguraron que están sorprendidos y que pronto irán por su ejemplar. Otros también reconocieron que se necesita mucho talento para haber hecho el diseño en tan poco tiempo.

También se vende la piñata de Chris Rock tras el golpe

FOTO: Facebook

SEGUIR LEYENDO:

Will Smith aprendió el golpe que le dio a Chris Rock con el Profesor Miyagi, aquí la prueba | VIDEO

Will Smith ya tiene su muñeco de acción y está dando la cachetada a Chris Rock

Jada Pinkett: 5 FOTOS con las que Will Smith se enamoró de su esposa