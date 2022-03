Will Smith aprendió el golpe que le dio a Chris Rock con el Profesor Miyagi, aquí la prueba | VIDEO

EL momento en el que Will Smith golpeó a Chris Rock se convirtió en el más comentado en la entrega de los Oscar del domingo pasado. Después de esa escena han surgido muchas reacciones, por ejemplo, la esposa de Will Smith ya dio declaraciones, Chris Rock ya ofreció disculpas y Will Smith ya tiene su muñeco de acción coleccionable.

Hay que recordar que Chris Rock hizo una broma durante la ceremonia de los Oscar y ahí dijo que esperaba con ansias la participación de Jada Smith en la secuela de J.I. Jane, la mujer militar que tiene la cabeza rapada. Obviamente hacía referencia a la enfermedad de alopesia que padece la esposa de Smith.

Tras la histórica imagen han surgido muchas teorías sobre dónde aprendió a pegar de esta forma el ex Príncipe del Rap. La que ha tomado más fuerza es que el famoso Profesor Miyagi de Karate Kid le enseñó algunos movimientos que aún recuerda. En redes sociales han circulado videos que comprueban esta teoría.

Will Smith tomó lecciones de Karate con el Profesor Miyagi

Will Smith y el Profesor Miyagi

En el video que circula en redes sociales se recuerda un momento en el que el personaje de Will Smith acude a una clase con el Profesor Miyagi. Ahí, le dice que quiere pegarle a alguien por venganza. Pero siguiendo la tradición, el maestro de las artes marciales quiere enseñarle filosofía, antes de decirle cómo golpear.

Will Smith se muestra impaciente, pero al final puede romper una tabla. Ante esto, las redes sociales han asegurado que algo se le quedó pegado al Príncipe del Rap y el domingo pasado demostró que tiene mucha potencia en esa mano derecha que impactó en el ingenuo Chris Rock, que simplemente estaba leyendo una línea que le habían escrito.

